Власти Иркутска приступают к устранению распространения разлившегося горючего на участке падения Су-30

Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30, на месте крушения разлилось горючее, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, поставлена задача начать подготовку к рекультивации участка для устранения последствий разлива горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии.

Кобзев подчеркнул, что также Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем будет решаться, восстанавливать ли дом на этом участке или приобретать для людей новое жилье.

По информации мэра города Руслана Болотова, в данный момент решается вопрос с жильем прописанных в разрушенном доме десяти человек, передает РИА «Новости».

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались пути ликвидации последствий ЧП властями было решено предложить временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры.

В дальнейшем, по словам Болотова, будут решаться вопросы либо с восстановлением дома, либо с предоставлением нового жилья.

Накануне истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения.

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