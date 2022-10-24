 

Власти Иркутска приступают к устранению распространения разлившегося горючего на участке падения Су-30

24.10.2022, 9:56, Новости дня
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Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30, на месте крушения разлилось горючее, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, поставлена задача начать подготовку к рекультивации участка для устранения последствий разлива горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии.

Кобзев подчеркнул, что также Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем будет решаться, восстанавливать ли дом на этом участке или приобретать для людей новое жилье.

По информации мэра города Руслана Болотова, в данный момент решается вопрос с жильем прописанных в разрушенном доме десяти человек, передает РИА «Новости».

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором обсуждались пути ликвидации последствий ЧП властями было решено предложить временное жилье маневренного фонда – две полноценные двухкомнатные квартиры.

В дальнейшем, по словам Болотова, будут решаться вопросы либо с восстановлением дома, либо с предоставлением нового жилья.

Накануне истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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