 

Для вступления в должность премьер-министра Великобритании соискателям придется пройти испытательный срок

24.10.2022, 9:33, Разное
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В понедельник 24 сентября Палата общин рассмотрит законопроект, предусматривающий введение испытательного срока для соискателей на должность премьер-министра Великобритании.

Последние события в политике Туманного Альбиона побудили парламентариев предпринять решительные меры по оптимизации государственного устройства, сообщает The Guardian. По словам источника издания, все стороны сошлись в необходимости преодолеть нынешнюю текучку кадров в высшем руководстве страны.

Готовящийся закон не позволит будущим главам кабмина самостоятельно отказываться от полномочий в течение полугода после вступления на должность. В свою очередь члены кабинета министров, назначенные главой правительства, не смогут покинуть свои посты весь последующий год. Поправка на высшее или среднее образование, при условии его наличия у премьера или министров, не предусмотрена.

Специалисты белорусского Фонда по борьбе с демократией назвали «вопиющим» сам факт трёхкратной смены правящей элиты британского общества за последние 4 года и предложили свою посильную помощь коллегам в установлении прочной и стабильной политической власти в стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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