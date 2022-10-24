Как стильно одеваться в дождливые дни: 4 правила для плохой погоды

Многим нравится дождь, но ровно до тех пор, пока можно наслаждаться, сидя на диване с чашкой чая и книгой. Однако, часто бывает так, что в дождливый день приходится выходить на улицу, отправляясь на учебу или работу.

Чтобы выглядеть просто шикарно в совершенно любой день недели, нужно правильно подобрать для себя наряд. Нужно знать, как стильно одеваться в дождь, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот несколько правил стиля, которым обязательно нужно следовать, чтобы быть в моде.

Избегать денима и хлопка

В дождливую погоду нужно избегать джинсовой ткани и хлопка, нр при этом носить одежду из шерсти и синтетических материалов. Это позволит чувствовать себя более комфортно.

Хлопок очень сильно впитывает влагу, но при этом он не слишком быстро высыхает. Именно поэтому, если случайно промокнете, то вероятнее всего, так и останетесь, особенно если выбираете плотные джинсы вместо более тонких льняных брюк.

Также стоит избегать тканей, которые могут быть повреждены каплями дождя. Например, к ним нужно отнести такие материалы как замша, искусственный мех или пуховики, которые не были предварительно обработаны для защиты от непогоды.

Лучшим решением станут плотные синтетические материалы. Например, хорошо будет смотреться классический плащ интересного и веселого цвета или что-то вроде куртки из искусственной кожи, которая будет отталкивать влагу.

Также отличным вариантом станет шерсть, которая поможет согреться, даже если она будет во влажном состоянии. Также стоит приобрести водоотталкивающую верхнюю одежду.

Лучше всего выбирать одежду, выполненную из синтетических материалов, которые отводят влагу и быстро сохнут. При этом можно выглядеть стильно, роскошно и просто шикарно. Кроме того, такие наряды отталкивают воду, чтобы можно было чувствовать себя комфортно в течение всего дня.

Более короткие подолы и укороченные брюки

Это во многом зависит от личного предпочтения. Однако, дождливое время является не самым лучшим периодом для макси-платьев, широких брюк или же расклешенных джинсов.

Если нравятся штаны, от стоит выбрать прямые или облегающие, чтобы края не намокали. В случае юбок или платьев самым лучшим вариантом станет длина миди, которая точно не промокнет снизу вверх.

Однако, что касается пальто, то лучшим решением станет удлиненный вариант. Чем больше тела прикрыто плащом, тем лучше. Даже выбирая куртку, нужно помнить о том, что она должна быть немного ниже бедер. Это значит, что можно будет чувствовать себя максимально комфортно даже в холодную и дождливую погоду.

Можно выбрать как дождевик, так и зонт

Зонтик является интересным и ярким аксессуаром, который поможет дополнить наряд и сделать внешний вид более притягательным и эффектным.

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Также отличным вариантом может стать плащ-дождевик. Это изделие помогает освободить руки и не нужно беспокоиться относительно того, что где-то оставить зонт.

При выборе плаща нужно учитывать то, что он должен действовать как поля шляпы. Также это изделие должно иметь шнур, чтобы можно было его туго затянуть в случае ветра.

Также можно надеть пол плащ бейсболку, чтобы намного лучше защитить лицо от ветра и дождя.

Правильно подобрать резиновые сапоги

Отличным решением станет инвестирование в устойчивые и массивные ботинки, которые похожи на обычные резиновые сапоги. Грамотно подобрав обувь можно действительно всех затмить.

Нужно выбрать яркую веселую пару резиновых сапог, дополнив их гольфами с рисунком или контрастного цвета. Также можно надеть многослойный наряд с юбкой до колен. Это позволит добавить образу простоту и легкости.

Выбирая такие ботильоны, можно быть полностью уверенным в том, что будете выглядеть стильно, ярко и модно. Кроме того, такая обувь подходит практически ко всему.