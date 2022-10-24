Как вписать модные джинсы осени в свой вечерний образ: секреты создания луков

Джинсы уже несколько десятилетий не выходят из моды, однако чаще всего этот предмет гардероба рассматривают в качестве повседневной одежды. При этом эксперты в мире моды утверждают, что джинсы отлично подходят для вечернего наряда. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть предложенную подборку образов.

С укороченным блейзером

В качестве беспроигрышного варианта стилисты предлагают микс из джинсов и укороченного блейзера. Классический верх делает наряд более элегантным и утонченным. Базой в этом случае может послужить белая однотонная футболка или рубашка. Добавить торжественности можно с помощью маленькой сумочки и босоножек или туфель на каблуке. Из украшений стоит выбрать массивные серьги и колье.

Еще одним отличным вариантом можно назвать сочетание джинсов и приталенного пиджака. Подчеркнутая талия и четкие линии верха делают look более элегантным и женственным. При этом наряд не кажется слишком официальным — свободные джинсы выглядят довольно непринужденно и мягко. Для вечернего выхода в свет лучше выбирать длинные серьги и массивные браслеты.

С пайетками

В этом сезоне блестящая одежда снова в тренде, поэтому самое время приобрести топ или блузку, расшитую пайетками. Такой верх идеально подходит для ношения с джинсами. Блестящая ткань выглядит достаточно нарядно, при этом деним облегчает образ. Такой наряд не кажется излишеством.

Блузку или топ в данном случае можно считать самостоятельным украшением, поэтому от колье и браслетов лучше отказаться. Серьги будут уместны в любом случае. Что касается сумочки, то она может быть максимально простой или, напротив, яркой, блестящей.

С платьем-рубашкой

Удлиненная рубашка прекрасно сочетается с джинсами, она вносит в образ нотку элегантности. Лаконичность верха в данном случае является преимуществом, так как позволяет использовать различные аксессуары и украшения.

Например, фэшн-блогер Рения Джаз предлагает дополнить такой наряд топом из бисера и маленькой сумочкой на цепочке. Такой look многим покажется слишком вычурным, однако смотрится о довольно свежо и необычно.

С черным свитером

Вечерний образ не обязательно должен быть ярким или сложным. Не менее интересный вариант можно получить при сочетании джинсов и черного объемного свитера. Чтобы подчеркнуть талию, край свитера можно заправить.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

В дополнение этому аутфиту стоит выбрать утонченные туфли на шпильке или с каблуком-рюмочкой. На деле получается непринужденный эффектный наряд.

Открытые плечи

Кофты, открывающие плечи, делают образ женственным и нежным. Однотонные модели можно смело использовать в качестве вечернего наряда в сочетании с джинсами. В этом случае просто не обойтись без стильного ремня.

Что касается украшений, то здесь следует быть осторожными. Лучше всего образ романтичной натуры смогут подчеркнуть тонкие браслеты, едва заметная цепочка и элегантные серьги. Усилить эффект можно несколькими вьющимися локонами, выпадающими из укладки.

С косухой

Для ценителей более непринужденных образов в пару к джинсам эксперты советуют выбрать дерзкую косуху. Под ней может скрываться однотонная рубашка или базовая футболка. Слегка намекнуть на торжественность момента помогут стильные туфли на шпильке и пара броских украшений.

С курткой под кожу

Стилисты уверены: одним из беспроигрышных сочетаний является тандем кожи и денима. Именно поэтому в список удачных нарядов для осени они внесли комплект из свободных джинсов и удлиненной куртки (или сюртука).

Такой образ получается довольно лаконичным, но от этого он не кажется менее привлекательным и стильным. Обувь стоит выбирать по погоде, например, туфли на каблуке или ботильоны.