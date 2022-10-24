 

“Семейные разборки” – избитая под воздействием виагры с водкой жена оправдала умершего тирана Нарцисса

24.10.2022, 9:00, Разное
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Калачева в интервью жаловалась, что Нарцисс якобы над ней издевался. “Он пил водку с виагрой и избивал нашего ребенка. Этот человек на публике один — он душа компании, очень обаятельный, а наедине это деспот, тиран и насильник”, – заявляла она. Валерия тогда твердила, что на Пьера нет управы, просила защиты правоохранительных органов. “Когда он был пьяный, у него случались обострения, он загорался, как вспышка, и пускал в ход кулаки, – плакала она. – Он ставил нас с Каролиной в угол, начинал душить, орал, что он меня сейчас убьет, изуродует. Ребенок очень сильно плакал, он на нее тоже кричал матом”.

Прошло пять лет. И сегодня она говорит совсем другое. “Все народы благодарны ему за то, что он через широкую улыбчивую душу, звонкий смех и широкую натуру показал сильный пример”, – обожествляет Нарцисса бывшая жена. Что же случилось с ней? Почему она вдруг переобулась? Этот прямой вопрос ей в лоб задал корреспондент “Дни.ру”.

“Это все были внутренние семейные разборки, – пояснила Калачева. – Мы все давно уладили и сейчас незачем снова вспоминать то, что было. У каждого случаются ссоры и бывают примирения. В итоге Пьер провел большую работу над собой и произошла трансформация личности. Он все искупил. И насильником я бы сегодня его не называла – факт насилия не был доказан, никакой уголовной статьи нет. Сейчас важнее всего то, что Пьер объединял разные народы своей музыкой”.

С ней согласен и работавший три года с певцом продюсер Сергей Дворцов. “Нарцисс был очень вспыльчивым человеком, это факт, – объяснил он. – Я не скажу, что он пил много. Просто выпивал, как любой человек – до и после выступления по рюмочке коньячку или виски. Что же касается памятника, то сейчас решается этот вопрос. Открыть его мы планируем 21 июня 2023 года – к первой годовщине со дня смерти Нарцисса”.


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