 

Заявление правительств США, Франции и Великобритании о «грязной ядерной бомбе», Шойгу и Украине

24.10.2022, 8:18, Новости дня
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Правительства США, Франции и Великобритании официально заявили о намерении продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

Государственный департамент США распространил совместное заявление правительств США, Франции и Великобритании в отношении развития ситуации в Украине, отражающей российскую военную агрессию.

Война в Украине– Мы, министры иностранных дел Франции, Великобритании и США, вновь заявляем о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России. Мы по-прежнему полны решимости продолжать поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется.

Сегодня министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную ядерную бомбу» на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России, – говорится в распространенном в воскресенье вечером заявление Госдепартамента США.

Министры иностранных дел также обсудили свою решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ в области безопасности, а также продолжать оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь перед лицом жестокой агрессивной войны президента Путина против Украины.

Ранее в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министрами обороны США, Великобритании, Франции и Турции сообщил об ухудшающейся ситуации в Украине и высказал опасения, что Украина может использовать «грязную ядерную бомбу».


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