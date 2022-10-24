 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» создан на импровизации актеров

24.10.2022, 7:45, Разное
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Фильм 1965 года «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» во многом создан на импровизации актеров. При этом гонорары знаменитых Балбеса, Труса и Бывалого существенно отличались по размеру, а заканчивал картину вместо одного из троицы дублер.

Фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вышел в Советском Союзе в далеком 1965 году и мгновенно стал лидером кинопроката. Впервые знаменитая тройка Балбеса, Труса и Бывалого, роли которых воплотили на экране Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов появились на экране за четыре года до этого в лентах «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». В новой ленте Леонида Гайдая герои герои проявили себя еще более ярко. Однако мало кто знает, что многие эпизоды в картине были созданы сугубо на импровизации актеров.

При этом Никулин не желал продолжать играть одного и того же нерасторопного героя. Его точку зрения о том, что трио нужно режиссеру только для «оживления фильма» поддерживал и Моргунов. Однако от работы они все же не отказались, при этом по максиму импровизируя. Леонид Гайдай разрешил им взять инициативу в свои руки, что только улучшило фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Например, ранение Балбеса рапирой, после чего из его тела потекло красное вино, была придумана в ходе съемок.

Стоит отметить, что гонорары артистов, исполнявших главные роли в «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», существенно отличались. Причем, если Евгению Моргунову выплатили 810 рублей, то его коллегам Никулину и Вицину – в два раза больше, по 1620 рублей. Возможно, причиной этого стал инцидент во время съемок продолжения, «Кавказской пленницы». Придя на съемочную площадку вместе с поклонницами, артист устроил перепалку с руководством, после чего его отправили в Москву, а в фильме дальше играл дублер.


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