 

Мнение: О неожиданном и ожидаемом в Китае

24.10.2022, 7:40, Разное
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А бодрячком выглядит и действует почти ровесник — менее восьми месяцев разницы — российского президента Владимира Путина китайский председатель Си Цзиньпин. Эвона какую интригу провернул под носом у оппонентов! И речь не только о более-менее ожидаемом переизбрании на третий срок, что сделало «товарища Си» почти равным китайскому отцу-основателю, человеку-легенде, Мао Цзэдуну.

Дело ещё интереснее.

Строго по графику, после окончания XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) прошло первое заседание постоянного комитета политбюро Центрального комитета компартии — её ключевого руководящего органа. На нём, как и ожидалось, Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК и главой Центрального военного совета Компартии Китая.

Это третий срок Си Цзиньпина во главе партии, которую он возглавляет с ноября 2012 года. Это также означает, что он останется в должности председателя КНР: официальное утверждение на этом посту должно пройти в марте будущего года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. И это демонтаж наследия Дэн Сяопина, благодаря которому Китай бурно развивался четыре десятилетия.

Но это всё более-менее прогнозировалось. А вот кадровые перестановки оказались неожиданными, подтвердив, что китайцы успешно держат в секрете подводные течения политической жизни в верхних эшелонах власти.

Главной интригой была кандидатура следующего премьера Госсовета КНР – лица номер два в китайском руководстве. Наиболее вероятными кандидатами считались вице-премьеры госсовета Ван Ян и Ху Чуньхуа. В итоге первый не попал даже в состав ЦК, а второй не прошёл в политбюро. Их карьеры, похоже, закончены. А следующим премьером неожиданно становится… шанхайский партийный босс Ли Цян. Который вообще, по мнению китаистов, не выглядел будущим премьером в силу отсутствия необходимого опыта. Более того, после чрезмерного рвения в обеспечении локдаунов в Шанхае весной этого года многие эксперты прогнозировали «проблемы» в карьере этого политика. Но вышло всё наоборот, и лояльность, а также умение выполнять поручения любой ценой оказались решающим преимуществом.

Кроме того, большинство в политбюро теперь принадлежит сторонникам Си Цзиньпина. И это даёт генсеку практически неограниченный карт-бланш. Которого ни у кого не было со времён Мао.

Вместе с тем, выбор в политбюро самых лояльных Си Цзиньпину товарищей, которые, мягко говоря, не во всём превосходят оппонентов, в том числе интеллектуально, может быть тревожным сигналом. Каким бы ты ни был опытным и одарённым, путь в высшее руководство может быть закрыт, если твоя точка зрения не совпадает с мнением Си Цзиньпина. Что напоминает о традициях «императорского» Китая. История которого известно чем закончилась…

И эта #история теперь повторится?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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