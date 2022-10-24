Пилоты в США сообщают о повышенной активности НЛО

Пилоты рассказали, что были свидетелями того, как НЛО в воздухе выполняли маневры, которые не смог бы выполнить ни один созданный человеком самолет.

Хотя наше небо усеяно искусственными объектами, некоторые из них не имеют для нас никакого значения. Одним из примеров являются огни, которые появляются в одном месте, исчезают и через несколько секунд снова появляются в другом. Иногда эти огни движутся зигзагообразно или выполняют маневры, на которые не способен ни один созданный человеком самолет. Что это за объекты, остается загадкой для всех нас.

Многие исследователи НЛО считают, что некоторые из этих объектов являются внеземными технологиями, то есть созданы не на Земле. В последнее время все больше и больше говорят об этих объектах.

Они стали настолько популярными, что даже НАСА пытается выяснить, что это за таинственные объекты. Мало того, у Пентагона также есть свой собственный офис по НЛО.

Недавно американские пилоты более 15 коммерческих авиалайнеров заявили, что в последние недели они сталкивались с неопознанными летающими объектами (НЛО) в воздушном пространстве США. Таких наблюдений огромное количество.

Исследователь и телеведущий Бен Хансен впервые упомянул о наблюдениях НЛО в социальных сетях. Затем он использовал свой канал YouTube, чтобы опубликовать несколько видеороликов с подробным описанием инцидентов. По словам Хансена, пилоты объяснили, что наблюдения происходили в течение семи недель. Во всех случаях наблюдались светящиеся воздушные объекты.

НЛО видны в воздушном пространстве от среднего запада США до западной части Тихого океана. Однако это были не обычные НЛО. Согласно сообщениям, объекты выполняли нетрадиционные воздушные маневры по замкнутому кругу. Некоторые пилоты сравнивали их с гоночными автомобилями Формула-1.

О нескольких наблюдениях было тут же сообщено авиадиспетчерам. Тем не менее, известно, что никаких официальных расследований не проводилось. И это несмотря на то, что о событиях было сообщено по крайней мере одному подразделению Федерального авиационного управления (FAA).

Любопытная серия наблюдений произошла несколько месяцев назад, в августе 2022 года. В этом участвовал частный самолет Gulfstream 650, которым командовал бывший пилот F-18 ВМС Марк Халси. Халси сопровождал второй пилот. Они летели из Флориды на Гавайи.

Пролетая над Лос-Анджелесом, пилоты наблюдали от 4 до 7 ярких объектов, летящих на высоте от пяти до десяти тысяч футов. Объекты выполняли беспорядочные маневры.

Созданные человеком самолеты явно не смогут выполнять такие экзотические маневры. То, что пилоты видели, скорее всего, не было земной технологией. Это единственное, о чем думали в эти моменты пилоты. Основываясь на странных маневрах НЛО и скорости, которую они демонстрировали, никто из пилотов не думал, что это обычные летательные аппараты.

Пилоты Gulfstream 650 рассказали Хансену, что данные об инциденте были переданы и рассмотрены на закрытом совещании и отправлены Объединенному летному командованию.

Через несколько недель после инцидента начали появляться похожие сообщения о наблюдениях НЛО. Коммерческие пилоты начали раскрывать больше информации о своих наблюдениях, что в конечном итоге попало в социальные сети.