Мнение: О спёкшемся пропаг***е

И он когда-то был «приличным человеком». Сначала вообще далёким от политики представителем столичного бомонда. Потом немножко сместился в сторону умеренно либеральной фронды, прислуживая как бы оппонентам нынешнего хозяина Кремля. Кропал неплохие рецензии, верстал вкусные обзоры, даже делал интересные репортажи на грани риска. В среде «силовиков»

был явно нерукопожатным. Брезговали им, в общем. Хотя использовали.

А он — всё хотел «пробиться» и что-то «значить». На этом его и поймала тёмная сторона.

Но что же нужно было сотворить такого, чтобы даже из ада его прогнали за жестокость?

Падение амбициозного и когда-то интересного журналиста, превратившегося за последние год-два в откровенного пропаг***а, было стремительным. В один день были сказаны несколько фраз, от которых даже у собратьев по цеху свернулись уши в трубочку, а уж они-то привычны ко всему. А уже через несколько часов ему указали на дверь.

Ибо нефиг!

И нет, Антон Красовский — речь, как вы уже догадались, о нём, — не высказался нетолерантно о Владимире Путине и не призвал народ «к топору». Он прошёлся по «нацистам» и «милитаристам» соседней страны. Но…

У всего есть предел. Даже глава RT Марго Симоньян, для которой всё — «Божья роса», не выдержала подобной откровенности своего подчинённого, призвавшего «топить» украинских детей за неправильное понимание истории. И хотя «с той» стороны звучат высказывания и похлеще, мерзость есть мерзость, а дикость есть дикость.

В общем…

«Я останавливаю наше сотрудничество [с Антоном Красовским], поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — заявила главред RT Маргарита Симоньян.

И хотя это звучит как попытка «оправдать», на деле Антон Красовский — всё. Хотя может, ещё и всплывёт когда-нибудь.

Ну, по крайней мере, его падение было быстрым. Намного более быстрым, чем отстранение, к примеру, украинского дипломата, открыто заявившего, что «чем больше русских мы убьём сейчас, тем меньше их придётся убивать нашим детям».

Но вообще, конечно, пропитанная взаимной ненавистью атмосфера не может не порождать таких вот миазмов. Которые и дальше раскручивают эту спираль взаимного расчеловечивания.

Кто сможет остановить эту эскалацию безумия?

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