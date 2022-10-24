Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии

Сэкономить на электроэнергии можно, если использовать ресурсы рационально. Тогда денежные средства будут целее, а нагрузка на электросети снизится.

Во-первых, необходимо обрести полезные привычки, которые не позволят пользоваться электричеством зря. Например, стоит выключать свет, покидая комнату. Хорошей помощью могут быть датчики движения, которые самостоятельно будут выключать и включать свет.

Во-вторых, стоит отдавать предпочтение ночникам и торшерам, которые не “съедают” много электричества. Это не только позволит сэкономить энергию, но и добавит немного уюта в квартире.

Также нужно следить за чистотой окон. Не секрет, что грязные стекла пропускают меньше солнечного света. А еще важно продумать дизайн квартиры. Известно, что светлые тона отражают до 80% поступающего в помещение света. Темные цвета, напротив, поглощают свет.

Ну и самый очевидный способ сэкономить на электроэнергии – приобрести энергосберегающие лампочки и избавиться от лампочек накаливания. Первые хоть и стоят дороже, но тратят электричества гораздо меньше. В магазинах представлен огромный выбор таких лампочек.