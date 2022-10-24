 

Мнение: О самом большом разочаровании Киева

24.10.2022, 4:59, Разное
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Плохие новости не знают выходных. Вот и сегодня, буквально за часы до начала рабочей недели по киевскому времени пришло известие, страшно огорчившее нынешние украинские власти.

Им придётся собрать всё своё мужество, чтобы достойно встретить этот удар Судьбы.

И вот, казалось бы, «причём тут #Путин»? ©

Как с нескрываемым огорчением передали украинские #СМИ, ссылаясь на британский канал Sky News, почётный друг Украины, бывший британский премьер Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Британии. Похоже, теперь борьбы за премьерское кресло будут вести лишь Пенни Мордонт, в активе которой в том числе пост министра обороны Великобритании, и экс-министр финансов Риши Сунак. По мнению букмекеров, шансы дамы откровенно невысоки…

А финансист до мозга костей Риши Сунак смотрит на международные дела как инвестор, а не как политик. Да и ближайшее время его огромной головной болью станет задача сбалансировать идущую в кризис экономику Соединённого Королевства…

Глубокая печаль накрыла Банковую…

PS Поскольку в ЖЖ опять свирепствует цензура, и три из пяти заметок этих выходных были выброшены из рейтинга, а две произвольно в нём понижены, принимаю ставки голоса на судьбу этой заметки.

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Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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