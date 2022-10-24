Мнение: Шойгу и «грязная бомба»

Министр обороны Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами военных ведомств Турции, Франции и Британии. И всем троим рассказал о возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Еще до звонков Шойгу коллегам, о подготовке провокации ВСУ на территории Украины с использованием «грязной бомбы» сообщило российскре государственное агентство «РИА Новости». Ссылалось на «вызывающие доверия источники из разных стран». Мол, цель провокации — обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения, утверждает агентство.

Подозреваю, что Шойгу прочитал сообщение РИА «Новости», поверил и сел за телефон, мол, надо предупредить Турцию, Францию и Германию.

Интересно, почему Шойгу не стал звонить в США и в Германию? Или он звонил, но не дозвонился?

Иллюстрация отсюда

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