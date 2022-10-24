Как есть на завтрак оладьи да еще и худеть при этом: учимся готовить их из тыквы и обязательно без глютена

Оладьи – одно из традиционных утренних блюд. Такой завтрак создает атмосферу домашнего уюта и объединяет семью. Но многие люди опасаются есть это блюдо, так как оно довольно калорийно. В статье мы расскажем, как приготовить оладьи из тыквы с мукой без глютена. Вы сможете их есть, не беспокоясь о наборе веса.

Чем полезна тыква

Тыквы состоит из воды на 92 %. Это малокалорийный продукт, который содержит мало жиров и отлично подходит для похудения.

Этот плод богат растительными волокнами, которые хорошо насыщают и предотвращают переедание. Тыква также поможет снизить уровень холестерина и глюкозы в крови, что уменьшает риск сахарного диабета и болезней сердца.

Почему нужно избегать глютена

Глютен, или клейковина, – это белок, который содержится в пшеничной муке. Если употреблять его слишком часто, то это приводит к появлению лишних килограммов.

Специалисты установили, что безглютеновая диета способствует похудению. Она также необходима для людей, страдающих непереносимостью клейковины.

Для приготовления оладий из тыквы вы можете использовать следующие виды муки:

гречневую; льняную; миндальную; овсяную; нутовую; кукурузную; из коричневого риса; кокосовую.

В отличие от традиционной пшеничной муки, все вышеперечисленные продукты не содержат глютена.

Необходимые продукты

Подготовьте следующие ингредиенты:

муку без глютена – стакан с горкой; пюре из тыквы – половину стакана; кокосовое молоко – стакан; яйцо – 1 штуку; коричневый сахар, топленое масло и разрыхлитель – по паре столовых ложек каждого продукта; мед и измельченные орехи – для оформления блюда.

Для приготовления смеси из специй вам понадобится:

корица – 3 столовые ложки; молотый имбирь и мускатный орех – по 2 столовые ложки.

Подготовьте сковороду с антипригарным покрытием, на которой вы будете выпекать оладьи.

Готовим мучную смесь

Пропустите муку через мелкое сито. Перемешайте специи, так чтобы они равномерно распределились между собой. Смешайте смесь с просеянной мукой.

Добавьте коричневый сахар и разрыхлитель. Хорошо смешайте ингредиенты и отложите в сторону.

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Делаем яичную смесь

Перемешайте кокосовое молоко с пюре из тыквы. Разбейте в смесь яйца и добавьте топленое масло. Перемешайте все ингредиенты так, чтобы у вас получилась однородная масса.

Перемешиваем тесто

Соедините яичную смесь с мучной. Перемешайте их до однородного состояния.

Выпекаем

Смажьте маслом поверхность сковороды. Дайте жиру разогреться и вылейте около половника теста.

Готовьте оладьи по паре минут с каждой стороны. Повторяйте этот шаг, пока у вас не закончится все тесто.

Подаем на стол

Подавайте оладьи на стол теплыми. Украсьте их измельченными орехами и медом.

Каких ошибок следует избегать

Чтобы оладьи получились вкусными, в тесте не должно быть комочков. Но перемешивать массу слишком сильно тоже не стоит. Перед выпеканием оладий дайте тесту настояться около 15 минут.

Это блюдо не следует готовить на слишком медленном огне. Он должен быть средним. Также нежелательно резко увеличивать температуру нагрева во время выпекания.

Оладьи не следует переворачивать слишком резко или слишком часто. Иначе они могут плохо прожариться или развалиться.