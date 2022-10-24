 

Количество задержаний на южной границе США бьёт рекорды

24.10.2022, 3:20, Разное
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На южной границе США задерживают рекордное количество подозреваемых в терроризме, пишет The Washington Times: в минувшем сентябре зафиксировано 20 задержанных, при том что за весь 2021 год задержали всего 15 человек. По мнению экспертов, такие цифры говорят о нарастающем хаосе на американской южной границе.


AP

В минувшем сентябре пограничная служба США задержала 20 подозреваемых в терроризме, пишет The Washington Times: таким образом, общее число задержанных за год подозреваемых достигло почти 100 человек. Как отмечает издание, это новый рекорд.

По словам экспертов, такое большое количество задержаний говорит о хаосе на южной границе США, поскольку, чем больше людей задерживают, тем выше вероятность, что ещё большему числу злоумышленников удалось пробраться на американскую территорию.

20 задержанных за сентябрь — это новый месячный рекорд, отмечает The Washington Times. Для сравнения, за весь 2021 год было задержано 15 человек, а в период с 2017 по 2020 годы было задержано всего 11 человек.

Согласно данным погранично-таможенной службы США, за 2021-й отчётный год на южной границе США было зафиксировано 2,4 миллионов нелегальных мигрантов. Представители службы не уточнили, скольким из этих мигрантов был разрешён въезд, однако, основываясь на частичных данных, можно предположить, что речь идёт о сотнях тысяч. Между тем, в сентябре 2022 года количество нелегальных мигрантов на американской южной границе составило 227 547 нелегалов. 


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