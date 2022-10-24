 

Мнение: Помощь

24.10.2022, 3:15, Разное
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Крайне любопытная информация о размерах помощи стран-союзниц Украине. Она не взята с потолка, а основана на западных открытых данных.

https://t.me/ravenstvomedia/97

Если исходить из нее, можно отметить, что в соревновании совокупного ВВП стран-союзниц (а это почти 40% мирового ВВП) и российского (1,5%) – ну, теперь к нему можно добавить и иранский ВВП, так как будем считать его союзником (хотя и весьма условным), в общем, 40 против 2 процентов – соотношение выглядит более чем убедительным.

«Это мы еще не начинали»™ – вполне могут сказать страны, поддерживающие Украину.

Вопрос здесь в другом: понятно, что 126 млрд уже потраченных денег – это не благотворительность и не только за идею. Потом, после капитуляции Кремля, неизбежно состоится международная конференция, на которой нынешние спонсоры Украины предъявят свои расходы и будут возмещать их за счет России. Там будет что делить: и уже арестованные ЗВР, и имущество разнообразных олигархов, и госактивы за рубежом. Дойдет дело и до активов внутри России – тут к гадалке не ходи. Тут, скорее, вопрос: достанется ли хоть что-то Украине, как она на это рассчитывает. Сильно сомневаюсь…

В общем, как именно эту войну намерены окупить для себя страны-союзницы, вопросов нет. И то, что они на ней еще и заработают – в общем-то, тоже.

Но здесь есть и не совсем материальная сторона, хотя она тоже выражается во вполне конкретных денежных единицах: это безопасность.

Запад, вкладывая такие серьезные деньги в эти боевые действия, вряд ли рассчитывает «на выходе» получить просто ослабление военной мощи, а значит, и угрозы со стороны России. Цель – полная её демилитаризация с изъятием любых серьезных средств поражения и доставки. На меньшее Запад вряд ли готов размениваться, и просто ослабление России будет расцениваться им самим, как минимум, не окончательная победа.

При этом за Запад, как ни странно, но активно играет и Кремль. Он упорно идет к военной катастрофе, не желая остановиться и зафиксировать хотя бы текущий уровень поражения. И в этом плане задача Запада – просто не дать Кремлю ускользнуть и вывернуться. А учитывая крайне низкий интеллектуальный и профессиональный уровень российских политиков, дипломатов, генералов всех мастей – сделать это будет не так уж и сложно. Главное произошло – 24 февраля Путин сам залез в капкан. Разжать его он не в состоянии, осталось лишь следить, чтобы не догадался отгрызть себе лапу.

Всё идёт по плану©

Источник: Эль Мюрид


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