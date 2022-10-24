 

Душой на сцене, а задом на траве: собака по кличке Блю поет любимому серенады

24.10.2022, 2:05, Разное
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Золотистый ретривер по кличке Блю давно покоряет пользователей Сети своим талантом. Четвероногая красотка всерьез увлечена музыкой и регулярно выступает перед камерой. Хозяин гордится милым животным и размещает в Сети видео при участии собаки.

Спорить о вокальных способностях рыжеволосой артистки не приходится. Кажется, будто она рождена для сцены. Душой мохнатая дива там, а задом пока на траве, однако все может поменяться!

В октябре собака Блю исполнила серенады для любимого человека, который успел запечатлеть мини-концерт на видео. На ютуб-канале ViralHog ролик привел публику в восторг. Количество поклонников хвостатой звезды заметно увеличилось. “У этой собаки больше таланта в создании музыки, чем у 90% современных музыкантов”, — отметили в комментариях.


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