Небывалое обмеление Миссисипи грозит США экономическим кризисом

Из-за усиления засушливой погоды уровень воды в реке Миссисипи опустился до небывало низкого уровня, из-за чего движение транспортных судов по этой водной артерии либо замедлилось, либо вообще остановилось, пишет NBC. Как поясняет канал, подобное положение дел в дальнейшем может привести к экономическому кризису.

После года сильной засухи Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозирует, что этой зимой на большей части страны будут более высокие температуры, при этом в южной части страны осадки будут ниже нормы. И это плохая новость для реки Миссисипи, уровень которой на небывало низкой отметке.

Морган Чески находится сейчас в Луизиане. Морган, вам удалось взглянуть на последствия всего этого.

МОРГАН ЧЕСКИ, корреспондент CBS News: Да. Зрелище тут совершенно прискорбное. Из-за усиления засухи участки, которые были когда-то частью русла Миссисипи, теперь стали её берегами. В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне.

Засухи «поставили на колени» могучую реку Миссисипи. Движение массивных барж с сельхозпродукцией и сталью на борту замедлилось либо вообще остановилось.

МОРГАН ЧЕСКИ: Если одна из них внезапно застрянет, то есть риск, что придётся перекрыть весь участок?

МЭРИ ГИЛДЕЙ, сотрудница береговой охраны: Да, потенциально такое может произойти. Всё сильно будет зависеть от того, где конкретно произойдёт затор.

Мы присоединились к капитан-лейтенанту береговой охраны Мэри Гилдэй в водах у Нового Орлеана, где движение замедлилось из-за возникшего вверх по течению кризиса. Проблема особенно плоха близ Мемфиса, где уровень воды упал до невиданного за 70 лет уровня.

МЭРИ ГИЛДЕЙ: Не буду приукрашивать ситуацию: дела обстоят плохо. Нам известно, насколько важное экономическое влияние всё это оказывает на Соединённые Штаты.

Низкий уровень реки может привести к экономическому кризису. Миссисипи поддерживает функционирование отрасли грузоперевозок объёмом 12,6 миллиарда долларов, которая создаёт десятки тысяч рабочих мест.

60 процентов от всего зерна, экспортируемого из Соединённых Штатов, перевозится по реке. Однако на сегодняшний день 127 судов и более 1800 барж простаивают на четырёх закрытых водных путях.

РОДЖЕР СМИТ, фермер: Я никогда ещё не видел столь низкого уровня реки.



В Арканзасе уровень реки опустился так низко, что фермеру Роджеру Смиту пришлось повременить со сбором урожая соевых бобов. Сейчас он уже не может более ждать, при этом у него нет места для хранения урожая, и он не может воспользоваться рекой для его перевозки.

РОДЖЕР СМИТ: Это приводит в том числе и к тому, что мы теряем деньги из-за выращенного нами урожая.

По оценкам Смита, он потеряет почти 40 тысяч долларов.

Тем временем на воде…

МЭРИ ГИЛДЕЙ: При нынешних прогнозах не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась.

Проблема усугубляется по мере того, как исчезает река.

Морган Чески, NBC News, Батон-Руж.

Дата публикации 22 октября 2022 года.