Иранское Press TV утверждает – в армии США продолжает расти число самоубийств

В 2021 году в армии США было зафиксировано 176 самоубийств, пишет Press TV. Представители Пентагона отмечают, что основной причиной суицидов становятся не психологические травмы, а проблемы в финансах и отношениях, и прочие личные причины.



AP

Число самоубийств в армии США продолжает увеличиваться, пишет Press TV, ссылаясь на данные Пентагона. Сообщается, что за 2021 год было зафиксировано 176 случаев.

Как отмечает издание, эта статистика появилась на фоне того, что вооружённые силы США не могут повысить качество жизни военных. При этом высокопоставленные представители армии подчёркивают, что именно качество жизни имеет основное влияние на психическое здоровье солдат.

Наибольшая доля самоубийств приходится на армию национальной гвардии США, пишет Press TV: 102 случая из 176. Кроме того, в 2021 году в американских вооружённых силах был зафиксирован всплеск сексуального насилия — рост, в сравнении с 2020-м годом, составил 25,6%.

Как пишет Press TV, большинство суицидов в армии США не имеют связи с психологическими травмами, полученными в ходе боевых действий. По словам высокопоставленных военных, зачастую, самоубийства связаны с финансовыми проблемами, напряжённостью в отношениях и прочими личными причинами.