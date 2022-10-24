 

Филиппов день: народные приметы 24 октября

24.10.2022, 0:40, Разное
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ИСТОРИЯ

Святого апостола
Филиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется
14 ноября.

Св. апостол Филипп
не из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии.
Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.

Св. Филипп своими
проповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхва
Симона, вельможу царицы Эфиопии.

Последние годы
долгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство и
крестить желающих.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Если 24 октября с
утра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой и
суровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.

Дует ветер с
севера — ждать скорых холодов.

Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября

24 октября не
считают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.

Нельзя лениться в
Филиппов день, иначе будут финансовые потери.

Незамужним девушкам
надо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.

Запрещено смотреть на ворон.
Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.


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