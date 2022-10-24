Филиппов день: народные приметы 24 октября

ИСТОРИЯ

Святого апостола

Филиппа следует отличать от другого апостола Филиппа, день которого празднуется

14 ноября.

Св. апостол Филипп

не из 12, а из 70 апостолов. Филипп родился и вырос в палестинской Кесарии.

Святой при жизни был женат и воспитывал четырех дочерей.

Св. Филипп своими

проповедями крестил многих жителей своей земли. Обратил в христианство волхва

Симона, вельможу царицы Эфиопии.

Последние годы

долгой жизни святой провел в Лидии, продолжая проповедовать христианство и

крестить желающих.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Если 24 октября с

утра падает снег, а мыши и белки кормом запасаются, значит зима будет долгой и

суровой. А продолжающийся листопад сулит тяжелый переменчивый год.

Дует ветер с

севера — ждать скорых холодов.

Ясное ночное небо в Филиппов день предвещает морозы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 октября

24 октября не

считают финансы. Лучше этот день потратить на выполнение давно отложенных дел.

Нельзя лениться в

Филиппов день, иначе будут финансовые потери.

Незамужним девушкам

надо закрыть окна от лунного света, иначе Луна заберет привлекательность.

Запрещено смотреть на ворон.

Если это сделать, то можно столкнуться с бедами.