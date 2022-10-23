Мнение: Письмо: “Перевоспитать ребенка чужими руками”

Для иллюстрации к теме последнего поста про диссонанс имиджа и статуса, хочу предложить такое письмо.

Письмо не об имидже и главная проблема в нем касается не имиджа, мы ее тоже разберем.

Но диссонанс имиджа и всего остального тут тоже есть.

Особенно диссонирует поведение автора и ее конституция.

Автор – из группы комментаторов, фотографии ее все много раз видели.

Конституция ее ближе всего к Росе, декорация относительно соответствует.

А вот поведение в этом письме – совсем нет, а это значит, что не та кинетика, не та вербалика, все разрушает имидж, а главное ожидания ее партнера оказываются обмануты. Автор ведет себя как Штурман и как Училка, ломая этим свой имидж. Это не значит, что огненным или земным типам можно штурманить партнеров. Тоже нельзя. Однако имидж Росы обязательно вызывает у партнера ожидания нежности и легкости, поэтому возникает разочарование, когда никакой нежности и легкости в помине нет.

mimistress

Уважаемая Эволюция, прошу помощи в разборе моей ситуации.

Мы с А. живем вместе 3 года, недавно поженились. Около трети года с нами проводит его 10-летняя дочь Катя. В будни приглядываю за ней я, в выходные чередуемся с А. А. хотел бы, чтобы Катя переехала к нам насовсем, тем более, что и у меня, и у моей семьи сложился с ней контакт.

(Автор не пишет, каковы планы мужа на общего ребенка, хотя это важный вопрос)

После нашего недавнего переезда в дом дочь с нами стала проводить больше времени, и я чувствую, что надо пересматривать мой вклад в ее воспитание.

Катя очень умная на мой взгляд, внутри нашей маленькой семьи обычно ласковая, милая, послушная.

Но есть моменты, которые в ней беспокоят, и раньше я адресовала их мужу, стараясь аккуратно формулировать. А. обычно прислушивается ко мне, переживает. Но живет ожиданием: когда она расхочет жить с мамой и переедет к нам, все сразу изменится.

(Главная ошибка автора – адресовать отцу претензию по поводу его дочки, не являясь матерью этой дочки. Хорошо, что автор старалась аккуратно формулировать, но лучше было бы в ее случае обращаться к девочке, делать той замечания, напрямую и в корректной форме, обязательно подкрепляя ее хорошее поведение, тем более та уже большая и с автором у нее есть контакт. То же самое касается, если вы, например, свекрови жалуетесь на ее сына, а теще на ее дочь. Понятно, почему это всегда конфликтоген и всегда почти косяк?)

Бывшая жена девочку воспитывает в ключе “ты лучшая, тебе все можно в отношениях с другими». И у Кати есть заметные пробелы в социальных навыках: нет друзей, мало увлечений за рамками телефона и ноутбука, со взрослыми, включая своих родных, бывает откровенно груба, избегает любого сравнения с другими детьми, оценок даже от учителей.

(У подростков часто такие проблемы. Ранее автор описывает девочку как умную, ласковую и послушную. То есть проблемы не большие и совершенно обычные для младшего подростка. Автор же рассуждает так, будто при нормальном воспитании не было бы никаких проблем, это штурманская позиция. Критика матери девочки – еще один вектор косяка, даже если она не транслирует это мужу, а транслирует наверняка. То есть три вектора мы уже насчитали: жаловаться отцу на дочь, считать, что все проблемы дочери из-за неверного воспитания, критиковать бывшую жену мужа и мать девочки)

Недавний пример: бабушка поделилась в семейном чате поделками ее двоюродных сестер, Катя пожаловалась папе, что ей обидно, что сестры хвастаются и их хвалят, а ее нет. И А. попросил свою маму не перегибать с похвалой сестер в присутствии Кати. У него часто фонит, что Катя недолюбленная, обделенная, поэтому его первая реакция почти всегда – защитить от несправедливости.

(Ее пример опять касается якобы неверного поведения мужа. Она недовольна тем, как тот воспитывает свою дочь, критикует его методы. Даже когда речь об общем ребенке, надо относиться с уважением к родительскому праву супруга, нельзя навязывать ему своего Штурмана и свою Училку, а в данном случае – это неродная дочь и автор имеет право ее воспитывать только постольку, поскольку у нее сложится с ребенком контакт, а иначе нет. Понятно почему?)

Она еще маленькая, но подростковый возраст придет быстро. Боюсь, что многие моменты скоро будет поздно корректировать.

(И поэтому что? Надо всех срочно построить, включая мужа и его бывшую жену?)

Еще одна ситуация: моя мама педагог и делает с Катей уроки по просьбе А. Недавно она объясняла, как решать примеры. Катя спорила, не вникая, и в какой-то момент крикнула своей маме «Мам, иди и покажи тете М., как правильно умножать». Мама поделилась со мной после урока, я разозлилась и сказала А., что ситуация некрасивая, так не пойдет. И лучше, чтобы преподаватель был со стороны.

(Ситуация некрасивая, но подростки часто себя некрасиво ведут. Ребенок автора тоже будет вести себя так скорее всего в младшем или старшем подростковом возрасте. Мать автора не должна заниматься с дочкой мужа, если та ведет себя некрасиво и обижает ее. Но злиться и предъявлять претензии мужу, заставляя того чувствовать себя виноватым за плохую дочь – вектор косяка со стороны автора. Как правильно было поступить в этом случае?)

День после этого мы практически не общались. А потом он сказал, что чувствует, что Катя меня раздражает. Я ответила, что иногда могу раздражаться и злиться, могу быть несогласной – это нормальные человеческие отношения. И это не значит, что кто-то кого-то разлюбил. Он согласился. Но мне до сих пор очень неприятно. Несмотря на прожитые вместе годы, он все равно присматривается, не разлюбила ли я ее.

(Автор опять включила Училку и объяснила мужу, что такое нормальные человеческие отношения. Ей кажется, что он придирается к ней и пристально следит, а муж скорее всего долго думал, прежде чем поделиться огорчением. Как думаете, почему автор считает, что жаловаться на дочь мужу – в границах, а напрямую просить девочку вести себя с ее мамой более вежливо – мимо? Откуда такое искажение?)

Подскажите, пожалуйста, как мне правильно вести себя в ситуациях, когда поведение Кати мне кажется непристойным? Я понимаю, что желание перевоспитать ребенка чужими руками – это штурманство. Очень хочется понять, как будет выглядеть мой вклад в воспитание в границах.

(Примерно так же как и со своим ребенком. Не говорить отцу: “Твоя дочь обнаглела”. А говорить дочке напрямую: “Катя, ты зря так себя ведешь”. С чужим ребенком нужно выражаться мягко, не ультимативно, но чем больше с ребенком связь, чем дольше ваше с ним общение, тем больше стирается разница между своим и чужим, и вы и ребенок воспринимаете друг друга как своих. То есть вложения в ребенка и ваша значимость для него расширяют ваше КП, все по формуле)

Если останется текущий расклад, и если она к нам переедет. И как мне выстраивать диалоги с А., чтобы это не заканчивалось холодной войной в наших отношениях?

(Не долбать его. Пусть воспитывает дочь как может, это его дело и его право)