Сезон шапок открыт: как выбрать головной убор и правильно его стилизовать

Шляпы – это такой аксессуар, который можно носить круглый год. Но согласитесь, есть что-то уютное в том, что бы носить шляпы и шапки именно в холодное время года. Более того, зимой есть широкий выбор: берет, шляпа-ведро или кепи.

Но если вы никогда не носили шапки или шляпы, то перед вами стоит выбор: Какой фасон мне лучше подойдет и в чем я буду выглядеть по-настоящему стильно? Не переживайте, вы сможете найти немало советов от стилистов, которые помогут выбрать головной убор и подчеркнуть свою индивидуальность. Итак, вот что вам нужно знать, чтобы выбрать себе шляпу.

Начните с малого

«Ношение шляпы или шапки — это заявление, и если вы уже чувствуете себя неловко, шляпа только заставит вас чувствовать себя еще больше», — объясняет стилист Элис Николь.

Например, для начала можно выбрать уже ставшую зимней классикой универсальную шапку-бини черного цвета. Особенно она подойдет тем, кто пока еще не уверен в своем собственном стиле.

Расслабьтесь

Обычно, чем больше вы что-то носите, тем увереннее вы себя в нем чувствуете. Чтобы полюбить шапки и шляпы и чувствовать себя в них неотразимо, Элис рекомендует носить их как можно чаще. Она объясняет: “Начните носить их, когда идете за покупками в супермаркет, ездите по городу или занимаетесь повседневными делами. Суть в том, чтобы ваша шапка была практичной и ее было удобно носить”.

Выбирайте подходящее время

Элис Николь неоднократно подчеркивает насколько важно чувствовать себя уверенно, для того, чтобы носить шляпы: «Даже для того, чтобы снять шляпу, нужно выглядеть в ней уверенно, — иначе люди будут недоумевать, почему вы ее носите. В конечном итоге вы снимете шляпу раз и навсегда, и она останется пылиться на подставке для шляп».

Когда вы понимаете, что сегодня чувствуете себя неуверенно, то лучше оставьте головной убор дома. Если же вы все таки хотите одеть шапку или шляпу, дополните ею наряд, который вы уже уверенно носите и чувствуете в нем себя стильно.

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Экспериментируйте с разными стилями

«Возможно вы всегда думали о себе как о человеке, которому не подходят шляпы. Скорее всего, вы просто не нашли свой собственный стиль и фасон». – говорит стилист Меган Уоткинс.

Почему бы не выделить время для шопинга, во время которого вы попробуете примерить как можно больше разных фасонов. Как только вы нашли идеальную шляпу или шапку, которая вам подходит, попробуйте собрать образ, подходящий под нее.

Думайте о форме лица

Выбор шляпы очень зависит от формы вашего лица. Как правило, существует восемь различных форм лица, и некоторые головные уборы могут подойти одним больше, чем другим.

Если форма вашего лица овал или ромб, то вам подойдет почти любой фасон. Особо стильно будет смотреться шляпа-федора со средними полями.

Если у вас квадратная форма лица, ищите шляпы с широкими полями. Не натягивайте шляпу слишком низко, так как это привлечет внимание к линии подбородка.

Если ваше лицо относится к прямоугольной форме, то вам подойдут женственные шляпы с широкими полями или стиль флоппи.

Если у вас более широкий лоб и скулы в форме сердца, то избегайте широких краев. Шляпы или береты в стиле мальчика-пекаря будут смотреться великолепно, так как они визуально удлиняют лицо.

Не сомневайтесь, шляпы — это эффектный аксессуар, который заслуживает внимания!