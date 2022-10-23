В белых одеждах: пропавшую Ротару обнаружили на кладбище

Артистка, родившаяся на Украине, после февральских событий затаилась. Знаменитость, получившая признание в России, старалась никак не реагировать на происходящее, правда, новости, которые долетали до публики, казались слегка комичными. Например, сын и внук певицы пытались сбежать из Незалежной, несмотря на объявленное военное положение – их поймали на границе.

Правда, в итоге мужчины Ротару все же уехали в Европу. Это стало известно после того, как внук Анатолий начал публиковать снимки из Франции в соцсетях. Сама же София Михайловна, судя по всему, находится на родине. Подписчики личного блога обнаружили пропавшую на несколько месяцев из поля зрения певицу на кладбище, у могилы мужа, который похоронен в Киеве.

Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2022 года от инсульта. Ему было всего 60 лет. София Ротару до сих пор скорбит по любимому мужу. В день памяти он пришла к нему на могилу в белых одеждах и темных очках, чтобы почтить его память. “20 лет…” – написала артистка под скорбным снимком на фоне памятника руководителю ансамбля “Червона рута”.

Напомним, ранее стало известно, что Софию Ротрару исключили из списка номинантов на премию “Песня года – 2022”. Впрочем, в список не попали также Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Ани Лорак.