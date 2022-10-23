Разъяренный Михалков с отвращением плюнул в “дегенерата” Милохина: Овощ безграмотный

Прославился роликами в Тик-Токе, поучаствовал в “Ледниковом периоде”, спел с Басковым, стал лицом СБЕРа и спикером ПМЭФа… Это все про Даню Милохина, который сделал себя сам, вырвавшись из детского дома и беспросветной бедности.

Этот 19-летний парень очаровывает каждого, с кем работает или дружит. Более того, по словам коллег он невероятно трудолюбив: сама Евгения Медведева, фигуристка со стажем, отмечала вклад Дани Милохина в каждое их совместное выступление.

К сожалению, есть и те, кому Милохин – будто кость в горле. К ним относится, как оказалось, и Никита Михалков. Режиссер в своем видео-блоге “Бесогон” предался размышлениям о низком уровне современной культуры и не смог удержаться от оскорблений. Разъяренный Михалков припомнил ПМЭФ: тогда Милохин был удивлен тем, что остров Сахалин входит в состав России.

“Умиление вызывает овощ безграмотный

– Даня Милохин”, – с отвращением плюнул Михалков. По его мнению, Милохин не знает ничего, а потому живет как “чистый лист бумаги”, как “растение”.

Свою точку зрения Никита Михалков подкрепил мнением фанатки: включил в свой блог небольшой видео ролик, в котором разгневанная женщина не скупится на оскорбления.

“Человек с лицом дегенерата, выпускающий ублюдские ролики”, – тряслась от злости сторонница Михалкова.