Мнение: Британская безнадёга, зомби-экономика и деградация империи за 100 лет

1. Прошло очередное заседание Клуба Зелёной Свиньи, фрагмент видео прикрепляю к посту. Мы с Кримсональтером говорили о безнадёжном положении британской экономики, о мрачных перспективах фунта стерлингов и о возможном распаде Британии. Полную версию видео, равно как и остальные видео, которые мы в открытый доступ не выкладываем, можно посмотреть на Спонсоре.



2. Сами британцы согласны, что с их экономикой дело швах. Они винят в этом нашествие «зомби» (ссылка):



Великобритания стремительно рушится из-за «зомби-экономики», основанной не на производстве реальных товаров и услуг. Об этом заявил обозреватель Алистер Хит в своей статье для The Telegraph.

Журналист отметил, что хозяйственная деятельность в Британии держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. По его словам, миссия нового правительства состоит в том, чтобы реконструировать страну и настроить ее на производство большего количества реальных товаров потребления. Также, по мнению автора, власти должны реформировать налоговую систему и регулирование.

Хит заявил, в настоящее время в Британии слишком много «зомби». Речь идет о компаниях с чрезмерными задолженностями, домовладельцах и инвесторах, образ жизни которых может быть устойчивым только при низких кредитных ставках в один-два процента, а также о покупателях автомобилей, рассчитывающих, что дешевый кредит будет доступен всегда.

По мнению журналиста, если новое правительстве не сможет встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов. Он подчеркнул, что кульминацией станет крушение порочной экономической системы государства.

3. По мнению блогера konstantinus-a, недавно почившая британская королева Елизавета II имела трагическую судьбу (ссылка):

Трагичный монарх, которому не повезло править так долго, чтобы увидеть крах всего, что было её миром с детства и что она пыталась крепить всю жизнь, в итоге доправив от великого Черчилля до ничтожных Джонсона и Трасс.

И вправду. Елизавета родилась в 1926 году, когда Британская империя была на пике своего территориального могущества, хотя уже начала потихоньку распадаться. Первую и вторую мировую Британия убедительно выиграла. Британская метрополия – остров Великобритания – была по состоянию на середину XX века вполне традиционной страной, с протестантскими ценностями, чопорным средним классом и практически полностью белым населением. С великой литературой, музыкой и прочим искусством.

Сегодня же, в 2022 году, от колоний остались только мелкие заморские территории вроде Фолклендских островов. Воевать Британия способна лишь в качестве младшего пособника США, и в основном британцы занимаются тем, что делают для американцев грязную работу: сеют в мире хаос путём организации цветных революций и гражданских войн.

От британских традиций мало что осталось, в стране одержала убедительную победу идеология радужной мультикультурности. С каждым годом всё больше британцев относят себя к гендерно-сексуальным меньшинствам (по последним данным, уже около 7%). Доля белых европейцев стремительно сокращается и составляет около 80% населения, причём в Лондоне эта цифра приближается к 50% (выходцы из бывших колоний всё плотнее обживают метрополию – пожелаем им в этом удачи: хоть какая-то компенсация за века колониализма). Великая британская культура деградировала и уже около 10 лет перестала выдавать новые шедевры. Последнего крупного британского писателя, Джоан Роулинг, «отменили» за недостаточно глубокий прогиб перед американской повесточкой.

«Добрая старая Англия» уже совсем не та. Если бы 100 лет назад британцев спросили, хотели бы они такой судьбы для своей страны, они дружно ответили бы «нет». Многие попросту не поверили бы, что их великая империя может столь быстро скатиться до столь жалкого состояния.