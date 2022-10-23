Мнение: О шедевральном… из Европы

Не только лишь украинские власти генерируют нынче «шедевры» и «перлы». Их старшие европейские братья ни в чём не уступают своим подопечным. Особенно сейчас, когда дни становятся короче, ночи холоднее, а счета за электричество и отопление растут, да ещё и власти понуждают и даже вынуждают «экономить».

Вот, подоспело прекрасное из двух вполне европейских стран

Жители Финляндии и Люксембурга уже приходят погреться в местные представительства Россотрудничества (так называемые «Русские дома»). Об этом сообщили РИА «Новости» в российском ведомстве.

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — сказала собеседница агентства. Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в «Русских домах» в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить горячего чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы. Естественно, батареи отопления там работают не в эконом-варианте.

В агентстве отметили, что в условиях растущей социальной напряжённости в Европе, а также прогрессирующей русофобии, гуманитарная акция «Русских домов» должна продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и «отогреть сердца» европейцев.

Ну шедеврально же! Пока европейские политики обвиняют «злых русских» в том, что те взвинтили цены на газ, простые европейцы двинулись к тем самым «злым русским», чтобы хоть немного побыть в тепле. И, быть может, даже увидеть, что эти русские совсем не так злы, как говорят о том местные политиканы.

Заблокируют ли по этой причине власти ЕС работу «Русских домов», подобно тому, как заблокировали они недавно один стрим, где «злой русский» круглосуточно в прямом эфире показывал, каким дешёвым может быть газ, если «жить дружно»?

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