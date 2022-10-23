Покойные мужья заходят на “огонек”: Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями

София Ротару

Советская и российская исполнительница была замужем за Анатолием

Евдокименко. Вместе супруги прожили 34 года. Музыканта не стало 20 лет назад, но

София Михайловна все еще хранит память о муже. По ее признанию, на годовщину смерти мужа 23

октября он приходит к ней во сне.

Ирина Круг

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина Круг признается, что нередко видит вещие

сны. Накануне гибели супруга она видела, как к их дому друзья и близкие несут

цветы. К сожалению, видение женщины сбылось — именно так выглядела похоронная

процессия.

По словам Ирины, накануне своего 40-летнего юбилея

музыкант и сам говорил о предстоящем “черном дне”, который он

предвидит.

Людмила Поргина

Вдова актера

Николая Караченцова Людмила Поргина прожила с супругом 43 года. Вдова заявляет,

что ее муж никуда не ушел — практически каждую ночь он приходит к ней во сне.

Людмила Андреевна рассказывает, что во снах муж ее подбадривает и заставляет

держаться и улыбаться.

Лариса Рубальская

Поэтесса Лариса

Рубальская осталась вдовой 15 лет назад. Когда супруг женщины Давид Розенблат

приходит к ней во снах, они обсуждают жизненные моменты и решают проблемы.

Лариса Алексеевна говорит, что во сне она получает поддержку от дорого

наставника.

Нелли Кобзон

Вдова Иосифа

Кобзона честно говорит, что мужа ей сильно не хватает. Обычно, рассказывает Нелли Кобзон,

муж снится, когда она нуждается в поддержке и помощи. С небес он дает вдове подсказку, как лучше поступить, чтобы все было хорошо.

Ирина Турчинская

Неожиданный уход

Владимира Турчинского сильно подкосил молодую женщину. Она закрылась от мира и

полностью растворилась в воспитании дочери. Ирина говорит, что именно Владимир

вытащил ее из депрессии — во снах она могла дотронуться до мужа.