 

“Есть проблемы”: докатившейся до легких наркотиков Шукшиной вынесли приговор

23.10.2022, 21:55, Разное
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Заслуженная артистка России Мария Шукшина очень патриотично отреагировала на изменившуюся в мире политическую ситуацию. Актриса театра и кино в отличии от многих своих коллег заняла твердую и четкую позицию, поддержав свою родину, народ и армию.

Сегодня она довольно активно ведет социальные сети, делится с подписчиками своим мнением. Нередко из уст наследницы легендарного советского писателя Василия Шукшина можно услышать критику в отношении западных государств.

В одной из своих публикаций телеведущая даже коснулась темы наркотиков. Она процитировала письмо своей подписчицы, которая, в частности, рассказывала, как в странах Европы развращают маленьких детей, внедряя им толерантное отношение к гомосексуалистам и наркотикам.

Сама звезда кино даже в период западного давления остается на своей родине. В России Мария Шукшина пользуется большой популярность, в том числе, из-за прекрасной внешности. Ее шикарной улыбкой восхищаются не только просты зрители, но и профессиональные стоматологи.

Так, стоматолог Давид Григорян экспертным взглядом оценил зубы актрисы. Он вынес приговор в интервью изданию “Дни.ру”.

“У Марии прекрасные свои зубы. Да, естественно, есть небольшие проблемы с прикусом – они есть у всех, мы не рождаемся с идеальным прикусом. В общем, мне самому очень нравится прекрасная женская и достаточно выразительная улыбка Марии Шукшиной”, – отметил врач.


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