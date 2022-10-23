Где потери со стороны НАТО?

Где потери со стороны НАТО?

Сергей Кириенко, 22 октября: Против России сегодня воюют объединенные страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство…

Сергей Шойгу, 21 сентября: Мы действительно воюем с НАТО, с коллективным Западом…

Рамзан Кадыров, 14 сентября: Сегодня мы воюем с целым блоком НАТО…