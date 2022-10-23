Естественна! – Личное мнение

Наша с вами любимица Меган Маркл, успев первой рассказать о тепле покойной бабулечки, вернулась домой и пошла в магазин.

Посмотрите, как простецки одета Меган:



Фото: Соцсети

Девушка из народа. Почти такая же, как многие вокруг. Только шляпка выдаёт в ней привилегированную особу.

В отличие от Кейт, Меган не пытается быть неестественной. Кто в таком виде не выносил мусор?

Ножки беленькие. На лице тональник. Явный провал, кто-то скажет, но — нет. Не провал это, а естественность. Меган не пытается быть другим человеком. Недоступным, с оттопыренной губой и высокомерной гримасой.

Ну, вы же понимаете, на кого я намекаю?



Фото: Соцсети

Кичиться своими титулами в XXI веке — уже не глупость, а клоунада. Какая разница, какие титулы у тебя и твоего мужа?

Важны не титулы, а кто ты. Лично ты — кто ты? Вот Меган может ответить на этот вопрос, а потому не комплексует и ходит с пакетами.

Кейт себе такого позволить не может, а потому несчастна. Молодец эта Меган Маркл? да?

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