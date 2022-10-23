 

Что нужно есть на завтрак, чтобы чувствовать себя счастливым, а чего лучше избегать

23.10.2022, 20:50, Разное
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Выделить время для завтрака – это лишь первый шаг на пути к получению хорошего настроения. Ваш пищевой выбор определенно может повлиять на ваши эмоции и уровень продуктивности. Учитывая это, было бы хорошо подумать о здоровом завтраке, который может сделать вас счастливым и принести большую пользу для здоровья.

Чего следует избегать

Существуют некоторые продукты, которые могут вызвать у вас усталость, например пища с высоким содержанием обработанных ингредиентов и сахара, а также продукты, которые могут сделать вас раздражительным, менее продуктивным и гормональным дисбалансом.

Прежде чем съесть пончик с утра, спланируйте прием пищи так, чтобы завтрак включал полезные сложные углеводы, жиры и белки. Лорен Блейк, диетолог в медицинском центре штата Огайо (США), поделилась своими любимыми, заряжающими энергией рецептами завтраков с высоким содержанием белка.

Мнение специалиста

Она делится: “Жиры, клетчатка и другие ключевые питательные вещества обеспечат вас хорошим настроением и повышением энергии и продуктивности, чтобы вы чувствовали себя более уверенно.

Исследования показывают, что определенные продукты влияют на настроение. Как результат, изменения в питании может привести к химическим и физиологическим изменениям в мозге, которые, в свою очередь, влияют на наше поведение и эмоции”.

Итак, что нужно есть человеку, чтобы получить немедленный положительный эффект?

Рекомендации

Употребление здоровых сложных углеводов по утрам может обеспечить вас дополнительным зарядом энергии, а потребление клетчатки увеличивает чувство сытости. Простые углеводы, содержащиеся в конфетах, пирожных и печенье попросту снижают ваше настроение.

Также важно получать достаточное количество полезных жиров, таких как омега-3, чтобы чувствовать себя бодрым на протяжении всего дня. Поэтому “не проходите мимо” жирной рыбы, такой как лосось, скумбрия и сардины, а также не отказывайтесь от грецких орехов и льняном семени: все это улучшает память и настроение.

Исследования показывают, что низкий уровень омега-3 связан с депрессией, пессимизмом и импульсивностью. Просто добавьте немного орехов или семян в тарелку с овсянкой или йогуртом: вы непременно ощутите положительные плоды от употребления подобной пищи.

Последствия

Итак, пища на завтрак должна включать все необходимые питательные вещества. Помните: недостаток железа связан с депрессией, утомляемостью и невнимательностью, а нехватка тиамина (в большом количестве содержится в цветной капусте, яйцах, злаках, свинине) может привести к усталости, бездеятельности и плохому настроению.


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