 

“Она замечательная”: свинтивший от жены Якубович откровенно о романе с молоденькой коллегой

23.10.2022, 20:30, Разное
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Фраза “седина в бороду – бес в ребро” теперь относится не к мужчинам около 40, а к тем, кто находится в гораздо более почтенном возрасте. Сегодня новую любовь находят те, кому уже перевалило за 70. Самым ярким примером последних лет был Евгений Петросян, а теперь к нему добавился еще… и Леонид Якубович.

На протяжении нескольких последних лет площадка “Поля чудес” полнилась слухами о романе Леонида Якубовича и Риммы Агафошиной. Грудастая брюнетка в обтягивающих платьях открывала буквы загаданных слов и выносила участникам подарки. Все это время и молоденькая коллега Якубовича, и он сам хранили молчание о том, что же связывает их за пределами студии.

На днях властитель крутящегося барабана не выдержал и рассказал откровенно о романе, который случился между ними. Оказывается, все это – лишь плод воображения сплетников. Леонид Якубович, свинтивший, по мнению некоторых, от жены, на самом деле продолжает ежедневно просыпаться с Мариной Видо, которой поклялся в верности уже более 20 лет назад.

Что же касается коллеги Леонида – относится он к ней невероятно тепло: сказываются 17 лет совместной работы.

“Она замечательная девушка, у нее трое детей и прекрасный муж”, – тактично подчеркнул Якубович, отрезав сплетникам даже возможность улучить его в неверности.


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