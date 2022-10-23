 

На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена

23.10.2022, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нестабильная
ситуация, окружающая россиян, подталкивает граждан на размышления:
куда потратить сбережения. Очевидно, что простое хранение финансов в банке не
всегда приносит желаемый результат.

Бизнесмен
Игорь Антонов поделился тремя направлениями, куда лучше вложить накопления.

  • Если сбережения относительно небольшие (от
    200 тыс. до 500 тыс. руб), то эти деньги лучше инвестировать в себя и в свое
    образование. Например, получить современную профессию для работы онлайн.
  • При бюджете побольше, можно приглядеться к
    вложениям в криптовалюту. Криптовалюта и сегодня, и в ближайшем будущем будет
    очень актуальна. Этот инструмент поможет как сохранить деньги, так их и приумножить.
    Криптовалюта — это быстрый, но достаточно сложный способ заработать, поэтому
    необходимо обучение и правильное окружение.
  • Для владельцев крупных сумм (от нескольких
    миллионов) выгодно будет присмотреться к покупке недвижимости. Рынок находится
    в упадке, поэтому это самое правильное время для крупных инвестиций.

Кроме этого,
бизнесмен рекомендует обратиться к профессионалам для подбора подходящих
инструментов инвестиций. Они оценят риски, помогут подобрать подходящие активы,
исходя из собственного опыта, и помогут сохранить средства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.22 / Скандалы: Устрашение VPN-ом

06.05.21 / Как наука подтвердила существование реинкарнации

28.05.22 / Винтажный гламур, шэгги с боковым пробором и текстурный боб: семь коротких причесок, которые замаскируют пухлые щеки

19.05.21 / Выскочка по строительным технологиям Assignar добавляет пятую стену с серией B за 20 миллионов долларов

03.02.22 / Роза пустыни приехала – Личное мнение

20.07.20 / Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци: опубликованы новые фотографии

29.12.21 / Мнение: О состоянии НКВД перед второй мировой войной

19.06.21 / Красота без макияжа: 5 советов, помогающих этого добиться

13.05.22 / Российские дипломаты сталкиваются с нападками и негативным отношением в Европе

01.12.21 / Российские феминистки потребовали признать кофе словом женского рода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика