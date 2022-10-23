На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена
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Нестабильная
ситуация, окружающая россиян, подталкивает граждан на размышления:
куда потратить сбережения. Очевидно, что простое хранение финансов в банке не
всегда приносит желаемый результат.
Бизнесмен
Игорь Антонов поделился тремя направлениями, куда лучше вложить накопления.
- Если сбережения относительно небольшие (от
200 тыс. до 500 тыс. руб), то эти деньги лучше инвестировать в себя и в свое
образование. Например, получить современную профессию для работы онлайн.
- При бюджете побольше, можно приглядеться к
вложениям в криптовалюту. Криптовалюта и сегодня, и в ближайшем будущем будет
очень актуальна. Этот инструмент поможет как сохранить деньги, так их и приумножить.
Криптовалюта — это быстрый, но достаточно сложный способ заработать, поэтому
необходимо обучение и правильное окружение.
- Для владельцев крупных сумм (от нескольких
миллионов) выгодно будет присмотреться к покупке недвижимости. Рынок находится
в упадке, поэтому это самое правильное время для крупных инвестиций.
Кроме этого,
бизнесмен рекомендует обратиться к профессионалам для подбора подходящих
инструментов инвестиций. Они оценят риски, помогут подобрать подходящие активы,
исходя из собственного опыта, и помогут сохранить средства.
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