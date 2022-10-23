На что потратить сбережения: три совета от бизнесмена

Нестабильная

ситуация, окружающая россиян, подталкивает граждан на размышления:

куда потратить сбережения. Очевидно, что простое хранение финансов в банке не

всегда приносит желаемый результат.

Бизнесмен

Игорь Антонов поделился тремя направлениями, куда лучше вложить накопления.

Если сбережения относительно небольшие (от

200 тыс. до 500 тыс. руб), то эти деньги лучше инвестировать в себя и в свое

образование. Например, получить современную профессию для работы онлайн.

При бюджете побольше, можно приглядеться к

вложениям в криптовалюту. Криптовалюта и сегодня, и в ближайшем будущем будет

очень актуальна. Этот инструмент поможет как сохранить деньги, так их и приумножить.

Криптовалюта — это быстрый, но достаточно сложный способ заработать, поэтому

необходимо обучение и правильное окружение.

Для владельцев крупных сумм (от нескольких

миллионов) выгодно будет присмотреться к покупке недвижимости. Рынок находится

в упадке, поэтому это самое правильное время для крупных инвестиций.

Кроме этого,

бизнесмен рекомендует обратиться к профессионалам для подбора подходящих

инструментов инвестиций. Они оценят риски, помогут подобрать подходящие активы,

исходя из собственного опыта, и помогут сохранить средства.