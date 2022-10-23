 

С владельцев аварийного жилья будут взимать штрафы

23.10.2022, 19:33, Разное
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Минстрой направил в Госдуму проекта закона «Об ответственности собственников за состояние жилых помещений».

Согласно документу, все лица, являющиеся владельцами недвижимости или официально проживающие в помещении, в случае признания его аварийным автоматически становятся виновными в сложившейся ситуации.

По мнению чиновников, такие меры позволят существенно сократить количество аварийного жилья в стране, а штрафы мотивируют хозяев лучше следить за состоянием домов.

– Как вы понимаете, в России проживают миллионы людей в зданиях совершенно разного возраста. Министерство при всём желании не может уследить за техническим состоянием зданий по всей стране и тем более найти всем альтернативное жильё, – пояснил замминистра Василий Попов. – Отмечу, что есть примеры, когда дома, возраст которых составляет 50-60 лет, находятся в отличном состоянии. Из этого следует, что поддержание такого состояния – обязанность жильцов, напрямую заинтересованных в том, чтобы проживать в хороших условиях, а не ходить по кабинетам с протянутой рукой.

По словам Попова, в дальнейшем планируется сделать платными все обращения на предмет улучшения жилищных условий. На случай признания жилья аварийным разрабатывается система штрафов.

«Штрафовать всех повально не будем. Граждане смогут отказаться от признания жилья аварийным и санкции против них применяться не будут», – резюмировал чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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