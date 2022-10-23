Антивозрастные варианты осени: стрижки на седые волосы, которые скроют морщины

Правильно подобранная прическа поможет визуально скрыть основные признаки старения — дряблость кожи и сухость волос. Подходящая стрижка сделает морщины незаметными, подчеркнет скулы, создаст объем и выгодно оттенит седину.

Дерзкие короткие стрижки

Для тонких волос идеальным вариантом может стать короткая прическа пикси. В особенности хорошо подойдет в этом случае пикси без пробора или с косым пробором и длинной челкой. Эту универсальную прическу можно легко варьировать, подбирая наиболее подходящий к типу лица вариант.

Возрастным женщинам также рекомендуется выбирать слоистые короткие стрижки. Такая прическа сделает лицо более свежим и при правильной укладке создаст объем. Чтобы придать слоистой стрижке современный смелый вид, нужно лишь создать объем на макушке и красиво уложить виски.

Еще один прием, который может освежить образ — это короткая стрижка с кончиками, выстриженными бахромой. Этот вариант смотрится одновременно уверенно и женственно. Чтобы прическа смотрелась модно, вверху волосы должны быть длиннее, чем в области висков и затылка. Стрижка паж, к примеру, станет отличным выбором для возрастной женщины.

Элегантные стрижки средней длины

Хорошим выбором антивозрастной прически может стать и боб средней длины. Эта компактная многослойная прическа идеально подходит тем женщинам, которые хотят создать аккуратный образ. Длинная челка боба скроет морщины, а пряди у подбородка сделают более четким овал лица. Считается, что боб просто идеально подходит к седым волосам.

Отличным вариантом для женщины в возрасте может стать и боб с модной в этом сезоне челкой-шторкой. Такая прическа, по мнению стилистов, будет отлично сочетаться, в том числе и с очками. Идеальным вариантом при этом может стать боб с челкой-шторкой, короткий сзади и более длинный впереди.

Еще один способ сделать лицо визуально более молодым — это выбор прически с легкими крупными волнами. Чтобы такая стрижка выглядела более объемной, при окрашивании в волосах стоит создать тонкие светлые блики. Но переусердствовать с этим стилисты не рекомендуют. Волнистые волосы должны смотреться максимально естественно.

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В этом сезоне в моде также натуральная седина. Ее можно также обыграть в качестве бликов в сочетании с каким-нибудь более темным оттенком.

Длинные стрижки

Тем возрастным женщинам, которые не хотят расставаться с длинными волосами, стоит рассмотреть вариант прически с перьями. Считается, что такая прическа хорошо подходит всем женщинам за 40.

Возрастным обладательницам длинных волос стилисты также рекомендуют максимум внимания уделять аксессуарам. При правильной укладке с помощью резинок и заколок даже самая простая стрижка может придать лицу свежий вид, подчеркнуть красоту и сделать моложе. Использование аксессуаров дает женщине массу возможностей.

Для повседневной носки подойдет прическа на длинные волосы со множеством слоев в сочетании с легкими волнами. Чтобы освежить цвет лица, отдельные пряди можно окрасить в темный оттенок.

Эти пряди должны исчезать в волнах и смотреться как можно естественнее. Отличным вариантом для возрастной женщины могут стать и пляжные волны.