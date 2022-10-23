 

Rocky2: в столичном ресторане отказались от сиквела в пользу оригинальных идей

23.10.2022, 19:10, Разное
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Вот и на месте совсем недавно закрывшегося Rocky на Большой Дмитровке открылось заведение Rocky2. По названию можно подумать, что речь идет об исправленной или, по крайней мере, скорректированной версии того же самого проекта, некогда ориентированного на артистичное и довольно элегантное прочтение итальянской классики. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Это совершенно другая история. А игра с неймингом объясняется просто: ресторан назван в честь главного героя знаменитого кинохита Сильвестра Сталлоне – боксера Рокки Бальбоа, но в первой серии он, как известно, проиграл, зато во второй одержал-таки заслуженную победу…

Насколько триумфальным будет выступление Rocky2 на московском ресторанном ринге – покажет время, но все основания для яркого дебюта у него имеются. Успешный столичный ресторатор Антон Пинский и талантливый московский шеф-повар Владимир Чистяков, разрабатывая гастрономическую концепцию совместного проекта, решили отойти от чисто итальянской истории и сделали ставку на довольно популярное нынче направление itameshi – причудливый микс итальянской и японской кухни, с яркими вкусами и необычными ингредиентами в привычных блюдах.

Например, вителло тоннато здесь делают с кимчи, а фокаччу – с камамбером и соусом из портвейна, крудо заправляют маслом кардиффского лайма, печеный баклажан сопровождают томатными мисо. Эсколар из масляной рыбы подают с хреном и трюфельным понзу, фритто мисто – с соусом том кха, а жареный халуми – с кленовым сиропом и шалфеем. Это что касается закусок и антипасти.

Но в разделе паст, основных блюд и десертов наблюдается та же картина. Казаречче арабьятта щедро дополнена крабом, цыпленок отлично гармонирует с японским карри, жареные на гриле брокколи раскрываются с неожиданной стороны, благодаря чимичури и лимонному соусу, а баскский чизкейк обретает новые оттенки в сочетании с клубникой, чили и сальсой из ананаса.

Отдельного упоминания заслуживает оригинальная коктейльная карта, сконструированная из 12 позиций – по числу раундов в профессиональном боксе, от легкого пряно-ягодного «спарринга» в начале до символического «нокаута» с использованием тяжелой артиллерии в виде классики на основе джина, рома или виски.

Средний счет – 2 500 рублей.


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