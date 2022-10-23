Одеяла вместо тепла и горячей воды — немецкие министерства «мёрзнут за народ»

В немецких министерствах появилась новая миссия под лозунгом «мёрзнуть за народ», пишет Der Spiegel. Чтобы подать гражданам пример экономии, официальные ведомства снижают температуру отопления, отключают горячую воду и отказываются от праздничного рождественского освещения. Вместо этого сотрудникам предлагают сидеть в одеялах или переходить на удалёнку.



AP

Это «проклятие доброго дела», пишет немецкий журнал Der Spiegel. На прошлой неделе более двух десятков членов Экспертной комиссии «Газ и тепло» собрались в Дубовом зале Министерства экономики Германии, чтобы обсудить, как можно помочь людям в стране материально и хоть немного смягчить ужасающие счета за газ. Несмотря на жаркую дискуссию, атмосфера в обшитой деревянными панелями комнате царила морозная — в буквальном смысле, подчёркивает издание.

«Около шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, настолько нам было холодно», — рассказала президент Немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности Мари-Луиза Вольф. Виновником оказался сам глава ведомства Роберт Хабек. Министр экономики от партии зелёных своим указом предписал экономить энергию во всех немецких ведомствах с начала сентября. «Постановление о краткосрочных мерах по обеспечению энергоснабжения» — так называется его указ. И, конечно, особенно последовательно он реализуется в Министерстве экономики.

Однако эксперты в министерстве Хабека — далеко не единственные, кто мёрзнет этой осенью, отмечает Der Spiegel. В связи с высокими ценами на энергоносители и регулярными призывами к экономии всё федеральное правительство Германии хочет показать хороший пример. У министерств появилась новая миссия: «мёрзнуть за народ» — или «мёрзнуть в образцовом порядке».

Даже в Управлении президента страны в некоторые дни температура в помещениях достигает 17 °С — но, по крайней мере, они приняли меры предосторожности. Сотрудники президента Франк-Вальтера Штайнмайера могут заказать флисовые одеяла мышино-серого цвета. В прохладные дни они теперь сидят за своими столами, плотно закутавшись в них. Зимой это зрелище, вероятно, станет нормой, предполагают авторы статьи.

В Министерстве обороны о таком уюте и удобстве можно только мечтать: в ведомстве министра СДПГ Кристины Ламбрехт всё обстоит проще. Уже несколько недель назад по ведомству был распространён приказ, в котором говорится, что министерство и бундесвер, в силу своей «образцовой функции», должны быстро достичь цели по снижению потребления энергии как минимум на 15%. Для достижения этой цели, как написала в служебной записке госсекретарь Маргарета Судхоф, каждый сотрудник министерства должен уже сейчас готовиться к «потере комфорта».

При этом в документе точно определены возможные потери. Снижение температуры в помещении на один градус, пишет Судхоф, даёт экономию энергии в 6%. Следовательно, сейчас необходимо изучить, насколько можно снизить среднюю температуру во всех офисных и жилых зданиях.

Впрочем, госсекретарь, вероятно, предпочла бы, чтобы люди просто оставались дома, продолжает Der Spiegel. Судхоф планирует закрыть целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне за счёт увеличения количества домашних офисов и мобильных рабочих мест. Она пишет, что «заметного эффекта» можно было бы добиться, если бы крылья зданий, которые больше не используются, отапливались по минимуму, а горячую воду и вентиляцию там можно было бы отключить. В других министерствах тоже предлагают своим сотрудникам эту простую и эффективную меру экономии — просто не приходить в офис. Неприятным последствием для персонала является тот факт, что в этом случае им приходится ещё лучше отапливать собственные дома, отмечает немецкий журнал.

Другие стратегии сейчас тестируются в нескольких министерствах. Освещение должно быть связано с датчиками движения или полностью отключено, если оно не имеет отношения к безопасности. Коридоры и лестничные клетки больше не отапливаются. Применяется принцип «поезд прежде перелёта»: если командировки невозможно избежать, то следует хотя бы поехать на поезде. Перелёты теперь одобряются только в исключительных случаях, подчёркивает возглавляемое зелёными Министерство по делам семьи, — «даже если они дешевле, чем железнодорожное сообщение».

В ведомстве министра Лизы Паус в любом случае экономят на всём. Фонтаны в штаб-квартире министерства в Бонне уже отключены, так же как и водный комплекс во внутреннем дворе министерства в Берлине — к огорчению детей сотрудников, которые посещают внутренний детский сад. Кроме того, от рождественских гирлянд планируется отказаться хотя бы частично, а возможно, и полностью. Также должно быть «значительно сокращено» количество принтеров в министерстве.

Как отмечает издание, даже дипломаты и государственные гости рискуют почувствовать себя ущемлёнными. В Министерстве иностранных дел при Анналене Бербок горячее водоснабжение было в значительной степени отключено. Пресс-секретарь объясняет, что это означает, что «даже высокопоставленные гости» теперь должны мыть руки холодной водой, «например, другие министры иностранных дел, которые являются гостями на конференциях во Всемирном зале Федерального министерства иностранных дел».

В здании также больше не будет работать популярный элеватор «патерностер» во второй половине дня и по вечерам. «Сотрудникам Министерства иностранных дел приходится пользоваться лестницей, когда они уходят с работы», — сообщила изданию пресс-секретарь ведомства.

Это, в свою очередь, может иметь даже приятный побочный эффект. Те, кто провёл день, сидя в офисе, закутавшись в шерстяные джемперы и одеяла, с затёкшими от холодной воды руками, могут быть рады немного потренироваться на лестничном марше, заключает немецкий журнал Der Spiegel.