Экс-глава ЦРУ допустил вмешательство армии США в конфликт на Украине

США и другие страны могут «отреагировать тем или иным образом» в случае «шокирующих и ужасных» действий РФ на Украине, указал в интервью L’Express бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. При этом он подчеркнул, что в этом случае речь будет идти не о силах НАТО, а о «многонациональной силе во главе с США».



AP

Соединённые Штаты могут напрямую вмешаться в украинский конфликт без участия НАТО, заявил в эксклюзивном интервью L’Express бывший глава ЦРУ и экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане Дэвид Петреус.

По мнению генерала в отставке, «красная черта» для Североатлантического альянса напрямую связана с 5-й статьёй и обязательством по коллективной обороне, то есть с нападением на одну из стран-членов. При этом Петреус не исключил, что в случае «шокирующих и ужасных» действий РФ на Украине Соединённые Штаты и другие страны могут «отреагировать тем или иным образом», но не как силы НАТО, а как «многонациональная сила во главе с США». В то же время экс-глава ЦРУ считает, что украинский конфликт не перерастёт в третью мировую войну. Он предположил, что расширение зоны боевых действий отвечает интересам Владимира Путина.

Как напоминает издание, ранее в этом месяце Дэвид Петреус объяснил, что если РФ применит ядерное оружие, Америка возглавит коллективные действия НАТО и «уничтожит все российские войска, которые сможет обнаружить на поле боя на Украине и в Крыму, а также каждый корабль в Чёрном море». В интервью L’Express бывший генерал уточнил, что речь идёт лишь об одном из возможных сценариев действий на случай, если Москва прибегнет к «чрезвычайно плохому решению» использовать ядерное оружие.

Собеседник газеты подчеркнул, что существует множество других вариантов – дипломатических, экономических, юридических и военных. В то же время советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан официально заявил, что после нанесения ядерного удара РФ столкнётся с «катастрофическими» последствиями. Петреус делает из этого вывод, что стоит ожидать более решительного ответа, чем дипломатические, финансовые, экономические или юридические шаги.