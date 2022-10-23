 

Граждан недружественных государств заставят отработать в России замороженные 300 млрд долларов

23.10.2022, 17:13, Разное
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О компенсации убытков, нанесённых действиями США и стран, незаконно присвоивших финансовые активы Российской Федерации».

Из документа следует, что граждане указанных в нормативном акте государств обязаны возместить убытки России физическим трудом.

Санкции против РоссииВсе граждане стран НАТО, ЕС, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Сингапура, пребывающие на территории РФ, по решению суда или должностного лица миграционной службы могут быть направлены на исправительные работы. Их труд пойдёт на создание материальных благ и поможет обеспечить рост ВВП.

Законом предусматривается, что любое промышленное предприятие, индивидуальный предприниматель или управляющая компания могут подать свои заявки в Минтруд, указав требуемую численность иностранных рабочих. В обязанности работодателя войдёт исключительно обеспечение граждан питанием и спальным местом. Вся их заработная плата будет перечисляться в бюджет РФ.

Также в законе указан механизм дифференциации принудительного трудоустройства иностранцев в зависимости от тяжести антироссийских санкций, введённых их властями.

– Граждане Венгрии или Греции могут рассчитывать на работу дворником, устроиться на агропредприятие животноводческого типа или другую работу на свежем воздухе. А вот граждане США, Канады и Великобритании поедут в Березники, Усолье-Сибирское или Стерлитамак. В целом в нашей стране для них есть очень много вредных предприятий, – рассказал депутат Пётр Толстой.

Сегодня на территории РФ проживает несколько тысяч граждан государств, применивших против России экономические ограничения. На выплату задолженности уйдёт несколько тысяч лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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