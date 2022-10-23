Мнение: Диссонанс между имиджем и статусом

Давайте повторять тему имиджа.

Имидж – это отражение образа человека в глазах окружающих.

И когда мы работаем над имиджем, мы должны состыковать три статуса.

Социальный статус, биологический статус, эстетический статус.

Три статуса должны быть связаны в один имиджевый узор.

В социальном статусе отражается принадлежность человека группам и его место в обществе, бэкграунд: социальная среда, профессиональная среда, культурная среда.

В биологическом статусе отражается физический потенциал человека: здоровье, пол и половой интерес, возраст.

В эстетическом статусе отражается то, что Аристотель характеризовал как: “Красота – это порядок и определенность”, а Платон: “Красота – это звуковое и визуальное удовольствие”.

Совместив два определения, мы получим нечто третье: “Красота – это удовольствие от узнавания порядка”.

Если вы видите вещь, которую до сих пор не видели и не знаете, для чего она нужна, вы не сочтете ее красивой.

Вы должны узнать в предмете или в явлении какое-то благо, чтобы вам оно показалось красивым.

Кант именно так и определял красоту, как “субъективную целесообразность”.

На представлении о порядке, благе, целосообразности и строится понятие об архетипах.

Каждый из архетипов дает возможность узнать в конкретном имидже целесообразность, порядок и определенность и получить удовольствие от этого узнавания.

12 архетипов касаются не только эстетического статуса, но и социального, и биологического.

Каждый из 12 типов относится либо к родительскому, либо к детскому типу.

Женские типы отличаются от мужских. Качества жесткости в мужских типах проявлены сильнее, качества мягкости больше проявлены в женских, тепло сильней проявлено в мужских типах, в женских больше холода. Это значит что один и тот же жесткий тип, например Камень, будет выражаться существенно жестче у мужчины, а один и тот же горячий тип, например Огонь, будет у мужчины существенно горячей, чем у женщины того же типа.

Бэкграунда архетипы тоже касаются. Чем выше место в социальной иерархии, тем больше должно быть в имидже тепла, больше родительского начала. И жесткости тоже больше при прочих равных.

Это значит, что если вы делаете имидж Молнии, этот имидж всегда будет солидней, чем имидж Грязи или Воды.

И когда вы выбираете из двух или трех соседних типов, в какую сторону имидж человека тянуть, вы должны учитывать его бэкграунд.

Если человеку по роду его деятельности нужно носить солидные костюмы, между Облаком и Воздухом, вы должны выбирать Воздух. А между Росой и Облаком – Облако. При этом костюм Облака все равно не должен быть слишком строгим, вам придется дополнить его хотя бы какими-то элементами, галстуком, запонками, выбрать чуть более легкомысленный крой или фактуру.

Наоборот, если образ жизни человека типа Огонь, предполагает, что он все время ходит в шортах и шлепках, вы должны попытаться двинуть его имидж в сторону холода, например Камень, или в сторону мягкости, например к Эфиру. Огонь – очень солидный имидж, тем более для мужчины, и если человек целыми днями копается в огороде или катается на водных лыжах, имидж Огня может быть ему слишком тесным, строгим и пафосным.

Биологический статус вы тем более должны учитывать. Если человек по большинству параметров детский мягкий тип, но ему или ей уже почти 60 лет, добавляйте декорацией тепла и жесткости, если хотите сделать этот имидж красивым.

Кроме того социальный и биологический статусы необходимо учитывать для выбора декорации внутри одного типа.

Очень много разных фасонов, кроев, фактур, цветов могут подходить одному типу и чтобы выбрать лучшее, вы должны иметь в виду, чем занимается этот человек, кем работает, как живет, сколько ему лет, семейный это человек или в активном поиске и так далее.

Хороший имидж расширяет возможности человека во всех ресурсах, благодаря тому, что четко соответствует всем его статусам.

Неудачный имидж – это не только тот имидж, которые делает человека некрасивей или неприметней, чем тот мог бы быть, не только лишает его потенциального обаяния, но и дезориентирует тех, с кем он общается. В результате в отношениях с друзьями и партнерами и даже с коллегами у такого человека – проблемы.

И вот три примера из последних писем.

Мы не можем судить без фото насколько конституция авторов диссонирует с декорацией (эстетический статус), но зато можем видеть диссонанс между их имиджем и их социальным и биологическим статусами, поскольку они описывают и то, и это.

Вот в этом письме имидж автора скорее всего не соответствует ее бэкграунду и ее возрасту.

Она работает на руководящей должности и ей 37 лет, но она описывает свой имидж “волосы-виниры-маникюр”.

Таких женщин очень много, в имидже они пытаются изобразить что-то кукольное, гламурное, намного более легкомысленное и более юное, чем являются.

Они не хотят выглядеть как взрослая женщина на руководящей должности, они идентифицирует и позиционируют себя совсем иначе, словно они – это собственная симпатичная секретарша или юная помощница.

В результате личная жизнь у них складывается определенным образом.

Они находят мужчин, тусовочных, ярких, эти мужчины не прочь использовать их жилье и их деньги в период материальных сложностей, а сами интересуются намного более молодыми и лекомысленными девушками, как раз такими, каких эти женщины пытаются из себя изобразить.

Знакомства обычно происходят в баре или на другой тусовке, издалека в полумраке этих женщин принимают за клубных девочек, знакомятся, начинают отношения, а потом выясняется, что те и старше, и серьезней, и совсем не такие, за кого себя выдают. Но отношения уже начались, симпатия со стороны женщины явная, и мужчина не может удержаться от искушения использовать ее ресурсы. Все истории такого плана похожи одна на другую. Вечно у таких женщин какие-то мальчики, иногда молодые, иногда стареющие, но все такие же стреказы-казановы, вечно у них конкуренция с девчонками, болезненная и унизительная, вечно страдания из-за дисбаланса.

А причина – отказ отражать в имидже реальный бэкгрануд, диссонанс имиджа и возраста.

Следующее письмо из той же примерно оперы.

Автор – крупная, высокая, уже взрослая женщина, но имидж строит девчонки, тусующейся с мальчишками.

Я задавала вопрос, зачем она выбирает таких молодых партнеров. Главное – это то, что ей самой нравится чувствовать себя девчонкой чуть постарше. “Милфа на гонке” – это не тетка возраста мамаши, как в реальности, в ее воображении это что-то вроде чьей-то старшей сестры, в которую влюбляются мальчишки, их сексуальный фетиш. Так она и пытается строить имидж: одеваться и вести себя.

Из-за диссонанса она выглядит в их глазах старой и странной. Ее охотно используют как спонсоршу и как жилетку, но как только доходит до секса, парни впадают в ступор, а дальше у них истерика как после изнасилования.

При этом имидж этого автора мог бы быть неплохим и даже, наверное, хорошим, если бы она принимала свои реальные статусы и строила образ с опорой на них, а не в оппозиции к ним.

Следующее письмо про диссонанс имиджа и гендера.

Обратите внимание, гендер – это не пол. Если пол у вас женский, а гендер вы выбираете андрогинный, вы можете строить андрогинный имидж, если позволяет бэкграунд и конституция. И этот имидж может быть эстетичным.

И совсем другое дело, когда у автора женский гендер, она мать троих детей, хочет еще двух, обожает мужчин и любуется ими, гордится своими “сочными и живыми” формами, но при этом испытывает отвращение к женственности, то есть хочет выглядеть и вести себя как мужик, сурово, грубо, прямолинейно, отрицая мягкость и нежность в имидже, даже считая их уродливыми. Если конституция у нее действительно Облака, то все еще печальней.

Это тяжелая ситуация и такой разрыв в имидже приводит не только к фиаско в любовных отношениях, но и к плохому состоянию в других ресурсах. Жажда нарожать побольше детей, не имея нормальной семьи и оставив предыдущих детей без отцов, говорит как раз о потере связи с реальностью. Детей надо не просто рожать, но и растить их в нормальных условиях, в идеале в условиях полной семьи, а автор ведет себя как одержимая и считает, что ее “часики взрываются”. Бывших мужей она называет пингвинами, чужих мужчин описывает как вкусные тортики, то есть у автора шатается не только крыша, но и стены, и пол. Ни к чему хорошему это привести не может.

Приведите еще примеры диссонанса между статусами человека и имиджем.