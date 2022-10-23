 

Мнение: Космические силы падают

23.10.2022, 16:50, Разное
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Черт, а теперь уже и в Иркутске на жилой дом самолет упал?? Да вы что там, совсем клоуны?

“Военный самолет категории Су упал на двухэтажный дом в Иркутске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. «По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», — говорится в сообщении губернатора”.

И опять – военный. Правда, пишут, что на этот раз пилоты катапультироваться не успели – погибли оба. Что вообще происходит с так называемыми “Космическими Силами”? Это ведь как раз ими командовал Суровикин до своего назначения?

И ведь КАК он грохнулся! Почти отвесно.

Шизануться. Главная версия, как я понял – пилотов просто задушило: в их кислородные маски перестал подаваться кислород. И они задохнулись, как будто впрямь летели в космосе, а не над самой землей…

Источник: Размышления вольного социолога


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