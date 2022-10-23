 

Разродившаяся Подольская показала миру своего малютку: Так похож на папу

23.10.2022, 16:25, Разное
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Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым уже больше 15 лет. Пару считают одной из самых органичных в российском шоу-бизнесе. У супругов двое детей. Старшему сыну Преснякова и Подольской семь лет, в этом году Артемий пошел в первый класс.

А младшему, Ванечке, накануне исполнилось два года. Счастливая мама опубликовала в личном блоге семейный снимок и показала миру своего малютку. Пара вместе с детьми позирует в официальных нарядах: все мальчики в костюмах, а Наталья выбрала для фотосессии элегантное черное платье и нитку жемчуга.

“Сегодня праздник в нашей семье – день рождения нашего Ванечки. Люблю тебя всем сердцем, мой нежный и ласковый сынок!” – написала Подольская под снимком.

Фанаты поздравили разродившуюся два года назад Наталью Подольскую с появлением младшего сына. Многие отметили, что Иван очень похож на своего отца, Владимира Преснякова. По мнению некоторых, из трех сыновей только младший получил внешнее сходство с музыкантом.

“С днем рождением парня и замечательных родителей!”, “Поздравляю вашу прекрасную семью”, “Очень красивая семья, поздравляю”, “Ой, как обложка турецкого сериала”, “Ваня так похож на папу, здоровья и счастья”, “Просто одно лицо с папой, из троих сыновей только Ваня на него похож”, – написали в комментариях поклонники.


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