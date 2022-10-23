 

Нагадившую россиянам жену иноагента Пугачеву облизали с ног до головы: Желание отомстить

23.10.2022, 16:25, Разное
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Алла Пугачева перед своим отъездом из России, повела себя некрасиво и неуважительно по отношению к почти-уже-бывшим соотечественникам. Выяснилось, что она годами травила соседей по деревне Грязь: содержимое канализации отправлялось прямиком в местное озеро.

Но и на этом нагадившая россиянам Пугачева не остановилась: назвала всех, кто критикует ее, “рабами” и “холопами”. В качестве вишенки на торте она попросила признать ее иноагентом: видимо, чтобы мужу, который в это список уже внесен, не было так одиноко.

Все эти поступки и слова Примадонны довели до белого каления не только рядовых россиян, но и даже тех, кто раньше любил творчество певицы. Со всех сторон посыпались на Аллу Пугачеву оскорбления и наказы никогда не возвращаться. Социальные сети ее и вовсе стали похожи на минное поле: куда ни глянь, везде написаны смачные гадости.

Продюсер Леонид Дзюник, полюбивший в последнее время давать комментарии по различным инфоповодам, не смог не вступиться за Аллу Пугачеву. По его мнению, все, кто затравил пожилую женщину, должны быть наказаны. Движет такими людьми исключительно “паскудная зависть”, отметил продюсер, тем самым облизав жену иноагента с ног до головы.

“У кого-то есть желание отомстить, нагадить. Люди распускают совершенно необоснованные слухи”, – расплевался Дзюник, добавив, что отъезд Пугачевой вообще никого не касается, кроме нее самой.


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