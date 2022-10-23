Этот забор уже не отмоешь

Новое дело Навального, заочный арест Овсянниковой и очень много «фейковых» дел.

Генпрокуратура отчиталась, что в РФ возбудили 149 уголовных дел по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, известной как статья о «фейках» про российскую армию. По данным ведомства, сейчас фигурантами дел числится 124 человека — у некоторых из них до семи эпизодов. Число «фейковых» дел растет стремительно. Другие «рекорды» по количеству заведенных дел бьет Алексей Навальный. Стало известно, что он стал фигурантом дела за призывы к терроризму и финансирование экстремистской деятельности. Подробности о новом деле Навального, о первом арестованном по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и очередных «фейковых» делах — в новом выпуске «Хроники текущих репрессий».

«Фейки» и «дискредитация»***

Судья Центрального районного суда Тюмени Сергей Романов прекратил административное дело о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП), возбужденное против местной жительницы Алисы Климентовой за надпись мелками «нет …» на площади Единства и Согласия в центре города. Карточка дела опубликована на сайте суда.

На заседании задержанная объяснила, что

в надписи нет антивоенного призыва, а фраза направлена против воблы, поскольку Климентова «испытывает неприязнь к данному типу рыбы».

Полицейские не смогли опровергнуть это утверждение, и судья закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения, говорится в копии решения. Также суд постановил вернуть задержанной мелки.

***

В Вологде местному жителю Владимиру Румянцеву, который находится под стражей по делу о «фейках» про российскую армию по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил адвокат от ОВД-Инфо* Сергей Тихонов, который представляет его интересы.

Мужчине вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ из-за постов в соцсетях. Однако,

по версии следствия, он каким-то образом распространял информацию о происходящих событиях через радиоточку у себя в квартире.

Вину Румянцев не признает.

29 сентября прокурор вернул уголовное дело следствию из-за ошибок в материалах — в одном из томов дела следователь перепутал нумерацию. До возбуждения дела 61-летний Румянцев работал кочегаром.

***

На актера Артура Смольянинова составили протокол о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, куда поступил протокол.

Что именно стало поводом для административного дела, неизвестно. В апреле актер дал интервью журналистке Катерине Гордеевой*, а в октябре — «Медузе»*. В последнем Смольянинов жаловался, что ему постепенно перестали давать работу из-за его позиции, поэтому он решил уехать из России.

«Никаких эмоций. Грустить тут не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься.

Пожал плечами — пошел дальше. Есть гораздо более существенные вопросы в жизни», — прокомментировал Смольянинов составленный протокол.

***

В Свердловской области Верхотурский районный суд оштрафовал иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) на 100 тысяч рублей по статье о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), заметил информационно-аналитический центр «Сова»*.

Уголовное дело против священнослужителя возбудили из-за поста в сети «ВКонтакте».

В своей публикации он говорил о нарушении божественных заповедей.

До этого Никандра штрафовали по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментария в соцсетях с критикой позиции РПЦ. Решение вступило в силу, Никандр не оплатил штраф в срок, и ему назначили обязательные работы.

***

Элистинский городской суд Калмыкии назначил три года колонии активисту и сотруднику администрации Элисты Алтану Очирову по делу о «фейках» про армию (п. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы». Прокурор во время прений запросил ему семь лет колонии.

Поводом для возбуждения дела стала публикация в телеграм-канале «Вольный Улус» постов о российской армии. По версии следствия, Очиров создал и администрировал телеграм-канал с рабочего компьютера. Активист не отрицает свою причастность к «Вольному Улусу», однако утверждает, что вменяемые ему посты опубликованы другими людьми. По словам Очирова, все его публикации в канале основаны на достоверных источниках.

Адвокат активиста Игорь Колдунов отмечает, что обвинение строилось только на письме генерал-лейтенанта Игоря Дылевского, оппонировавшего Очирову.

***

Главное следственное управление СК по городу Москве завершило расследование дела адвоката Дмитрия Талантова, обвиняемого по статье о «фейках» про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и по статье о возбуждении ненависти (п. «б» ч. 2 ст. 282 УК). По обеим статьям Талантова обвиняют в совершении преступления с использованием служебного положения.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации Талантова в социальных сетях.

По версии СК, он также возбуждал ненависть к представителям российской власти, что выражалось «в негативных оценках их деятельности».

***

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по делу о военных «фейках». Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие попросило ужесточить меру пресечения журналистке, которая в ночь на 1 октября сбежала из-под домашнего ареста. Сейчас, по словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, она находится в безопасности за пределами России. Ее объявили в федеральный розыск.

Навальный снова в ШИЗО и с новым делом

Алексей Навальный, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима №6 Владимирской области, рассказал, что Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело.

«Получил официальное уведомление о том, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему; публично призывал к экстремизму; финансировал экстремистскую деятельность; реабилитировал нацизм, — пишет Навальный. — Редкий преступник столько на воле натворил, сколько я за решеткой».

По словам оппозиционера, в поступившем ему уведомлении от Следственного комитета говорилось, что он является «лидером преступной группы», куда входили его соратники, в том числе арестованная Лилия Чанышева, эмигрировавшие Леонид Волков и Иван Жданов*.

О новом уголовном деле Навальный узнал, находясь в штрафном изоляторе. Сотрудники колонии в шестой раз его отправили в ШИЗО. На этот раз — на 14 суток, письмо политика об этом выложили в соцсетях его соратники. Очередное взыскание назначили из-за того, что Навальный отказался мыть забор.

«Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред, —

пишет Навальный. — И вот я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка — 1 шт., книжка — 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы».

Тюменское дело антифашистов

Группа поддержки уральских антифашистов, арестованных по делу о террористическом сообществе, рассказала о препятствиях, с которыми сталкиваются их адвокаты и близкие. Сообщение опубликовано в телеграм-канале «Тюменское дело» (подробнее об этом деле).

Защитник одного из фигурантов дела — Юрия Незнамова — пригласил врачей в СИЗО, чтобы те оказали молодому человеку медицинскую помощь и зафиксировали применение к нему пыток. «В ходе встречи два молодых врача отшучивались и отпускали неуместные комментарии. Из-за пыток током у Юры сильно болят мышцы, но медики утверждали, что боли связаны с тем, что Юра — спортсмен и «просто перетренировался», — говорится в сообщении телеграм-канала. В результате медработники не стали фиксировать применение насилия и не сделали никаких записей. «Сообщили, что им нужно посоветоваться с начальством, как действовать дальше, ушли и просто не вернулись», — передают активисты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—