 

Anna Asti проведет паблик-ток в универмаге “Цветной” в Москве

23.10.2022, 16:05, Разное
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Теплые встречи со знаменитостями стали доброй традицией журнала HELLO! и магазинов РИВ ГОШ. Героиней нового паблик-тока, который пройдет 26 октября в московской универмаге “Цветной”, станет одна из самых женственных певиц шоу-бизнеса Anna Asti. В рамках беседы Анна расскажет о своих секретах красоты, ежедневной бьюти-рутине, творчестве, вдохновении и, конечно, любви.

После паблик-тока у гостей будет возможность лично задать вопрос певице, сделать совместное фото и получить автограф звезды.

Ждем всех 26 октября в четверг в магазине РИВ ГОШ “Цветной” в 18:30!


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