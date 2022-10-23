 

Мнение: Почему падают военные самолеты?

23.10.2022, 16:05, Разное
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Скверная выдалась неделя для военных самолетом.

Сегодня, в воскресенье, в Иркутске на двухэтажный деревянный дом упал военный самолет Су-30. Пилоты погибли. Жертв среди мирного населения вроде бы нет.

А началась неделя того, что в понедельник, 17 октября во дворе жилого дома города Ейска в Краснодарском крае упал истребитель-бомбардировщик Су-34.

Летчики Су-34 катапультировались. Но погибли 15 человек (в том числе одна семья из семи человек), пострадали 43 человека, из которых 25 были госпитализированы.

Почему упали эти самолеты? Потому что устали? Или эти трагедии –  все-таки результат спецопераций украинских диверсантов и шпионов?

На снимке: обломки разбившегося Су-34 в Ейске. Фотограифя отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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