Мнение: Почему падают военные самолеты?

Скверная выдалась неделя для военных самолетом.

Сегодня, в воскресенье, в Иркутске на двухэтажный деревянный дом упал военный самолет Су-30. Пилоты погибли. Жертв среди мирного населения вроде бы нет.

А началась неделя того, что в понедельник, 17 октября во дворе жилого дома города Ейска в Краснодарском крае упал истребитель-бомбардировщик Су-34.

Летчики Су-34 катапультировались. Но погибли 15 человек (в том числе одна семья из семи человек), пострадали 43 человека, из которых 25 были госпитализированы.

Почему упали эти самолеты? Потому что устали? Или эти трагедии – все-таки результат спецопераций украинских диверсантов и шпионов?

На снимке: обломки разбившегося Су-34 в Ейске. Фотограифя отсюда

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