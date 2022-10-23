 

Назло! – Личное мнение

23.10.2022, 16:00, Разное
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Я не знаю, кто такая актриса Волкова, где снималась, чем известна, но это сейчас и неважно.

В общем, дело было так: закрутила роман, вышла замуж, родила и решила, что муж не уделяет ей должного внимания.


Фото: Соцсети

И пошла назло в мужской журнал, чтобы сделать фотосессию.

Вот, как сама Волкова описывает события десятилетней давности:

«Просто был такой момент, ты с ребенком, ему уделяешь внимание постоянно, мне и казалось, что мужу просто плевать. Вот и решилась! Муж после фотосессии со мной не разговаривал три месяца. А я ведь сделала ее ему назло»

Мне показалось. Я решилась. Назло.

Муж, при этом, выполнял роль статиста. Чо происходит?! Как ты оказалась в журнале?! Ты вообще чего?!

Ну, понятно, что удивился парень. Обиделся. Три месяца не разговаривал. Спасибо, что не развёлся с женщиной, которая сделала назло.

Нет, ход мыслей Волковой тут понятен. Не обращаешь на меня своё внимание? Но я ещё способна нравиться! Ну, это опять тот самый случай, о котором говорила Ратаковски, когда самооценка строится не на том, нравится ли он мне, а нравлюсь ли я.

Смотри, муж, мне кажется, что ты не обращаешь на меня внимания. А вот — красивая фотография в журнале, на которой я!

Идиотизм, конечно, чистой воды.

Делали что-то такое назло? Что именно? И чем закончилось?

Источник: Лена Миро


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