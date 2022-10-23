Мнение: «Сад» против «джунглей», кто финансирует зелёных вандалов и падение разведки нефти и газа

1. О недавнем нашумевшем высказывании главы европейского МИД Жозепа Борреля, заявившего что «Европа – это сад», а остальной мир – это «джунгли». Комментарий блогера takoe-nebo (ссылка):



…Боррель отлил вчера, в металл, на открытии Европейской Академии Дипломатии следующее: “Европа – это сад, мы создали этот сад… Всё здесь работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир – это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад”. По его словам, в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и “беречь свой сад”. Боррель подчеркнул, что возводить стены вокруг Европы не будет правильным решением, “нужно, чтобы сад вышел в джунгли”.

“Мы должны гораздо больше быть вовлеченными в ситуацию в остальном мире. Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей (политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность), но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения”, – считает Боррель. Он выразил уверенность, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром. Боррель задал вопрос о том, транслируется ли его выступление, и, получив утвердительный ответ, призвал собравшихся “оставаться в саду”, но быть осторожнее и принимать во внимание, что “джунгли нас слушают”, в связи с чем вызвал в зале нервный смех.

Что тут можно сказать? “Привилегированные Люди” и “Град на Сияющем Холме” дискурс, в котором наши и ваши славные Белые Господа живут веками, тут ничего нового или удивительного. Но вот концепция Сада (не маркиза) порадовала, и тут я процитирую один замечательный комментарий от садовника:

“Джунгли – это устоявшийся биоценоз, это сложная саморегулирующаяся система с обратными связами, любое вмешательство в которую делает только хуже.

А сад это монокультура, где всё неугодное объявляется сорняками и беспощадно удаляется. Сад это тюрьма растений, это биоценоз, разрушенный в угоду избранным растениям. Сад не может существовать без садовника и без притока удобрений извне, из другого, естественного биоценоза.”

2. Про зелёных активисток, обливших супом картину Ван Гога, выяснилось любопытное – их спонсирует семья нефтяных магнатов (ссылка).

Но это вовсе не коварный всемирный заговор нефтяников против зелёного движения. Это конкретно американские нефтяники пытаются подорвать бизнес европейских конкурентов (ссылка):



Интереса ради заглянули в регистрационные данные сайта девочек-активисток, которые залили супом Ван Гога.

А там – американское НКО (место регистрации – Вашингтон), которое было создано в этом году (!!!) и выступает против того, чтобы Британия добывала нефть и газ. Потому что зачем добывать, если лучше купить у США.

Вот выдержка с сайта:

«Разрешение добычи новых нефтяных и газовых ресурсов в Великобритании является частью непристойной и геноцидной политики, которая убивает наших детей и обрекает человечество на забвение. Это просто должно прекратиться.

Если мы продолжим идти по нашему нынешнему пути, это разрушит семьи и общины. Мы столкнемся с голодом и истреблением миллиардов бедняков, а также с полным предательством наших детей и их будущего.

Понимает ли это наше правительство? Они активно поддерживают индустрию добычи ископаемого топлива посредством огромных субсидий и налоговых льгот для добычи. Они тратят миллиарды долларов на поддержку технологий компаний-единорогов…

Через восемь лет нам нужно полностью отказаться от ископаемого топлива».

3. Геологоразведка нефти и газа в 2022 году резко упала на 60%, причём не у нас, а в целом по миру. Большинство компаний выкачивают ранее разведанные ресурсы и не восполняют свою сырьевую базу, поэтому она истощается (ссылка).

В последние несколько лет, из-за разгула зелёной ереси и сокращения потребления на фоне ковида, нефтеотрасль в США была жёстко недофинансирована. Доказанные нефтяные запасы крупнейшей американской компании ExxonMobil сократились в 2020 году на 30%, а запасы англо-голландской Шелл упали в 2021 году на 20%.

Значительная часть нефти, добываемой в США – сланцевая. Сланцы быстро истощаются, там нужно постоянно вести разведку, постоянно бурить новые скважины.

Проблема в том, что территории США и Европы по большей части давно подробно разведаны. Обнаружить крупные традиционные месторождения нефти и газа там затруднительно, да и по сланцам сливки давно уже сняли.

Поэтому основная надежда для западных нефтегазовых компаний – это добыча ресурсов в бедных странах Африки. Там много слабо разведанных участков и неразработанных месторождений. Туда-то Запад и будет пытаться присосаться.