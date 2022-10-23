Мнение: Тест по имиджу

На конкурс имиджмейкеров пришло много работ и до сих пор продолжают приходить, хотя конкурс давно закончен и итоги подведены.

Поэтому я решила все-таки провести тестирование по имиджу.

Я предлагаю вам с момента публикации этого объявления до вечера завтрашнего дня (понедельник, 24.10.2022) присылать свои фотографии для участия их в тестировании.

Фотографии должны быть собственные, 2 штуки, крупный план и общий план, в одном имидже, то есть снятые не в разное время, а в одно, не в разной одежде, а в одной и той же.

Из всех фотографий я отберу 10 самых интересных и они будут материалом для тестирования.

Тестирование будет проходить в среду, 26.10.2022 в течение суток.

Места будут продаваться во вторник, 25.10.2022.

На тестировании нужно будет определить тип конституции (из 12), тип декорации (из 12), определить, что лишнее, выбрать, что подходит.

После тестирования я опубликую в блоге правильные ответы, и все, чьи фотографии были выбраны для теста, получат краткий анализ своего имиджа.

А участники тестирования, давшие правильные ответы на большинство вопросов, получат сертификаты.

Сегодня и завтра мы будем повторять основное по теме имиджа.

Нам очень важно научиться правильно определять тип имиджа, не путать конституцию и декорацию.

Иначе все остальные знания: как одеваться, как идентифицировать себя, как вести, как строить правильный образ, мы не сможем применять на практике. Тема имиджа обширна, в ней множество парадоксов и феноменов, но мы не сможем к ним приступить.

Определение типа имиджа может казаться сложным в начале, но вскоре у вас не будет оставаться никаких сомнений и вам будет это совсем легко.

Уже сейчас большинство старых читателей блога правильно определяют сектор: огненный, водный, воздушный или земной. Осталось научиться свободно ориентироваться внутри сектора.

Вот на тестировании у вас будет возможность и проверить себя, и научиться делать это лучше. В условиях тестирования мозг особенно восприимчив для обучения.

Те, чьи фото будут выбраны для тестирования, могут участвовать в тестировании на общих основаниях, купить место, ответить на вопросы, в том числе и по своим фотографиям, проверить свое понимание, набрать баллы. Как мы знаем, очень часто человек лучше определяет чужой тип имиджа, чем свой.

Участвовать в тестировании можно всем, включая тех, кто не проходил курс по имиджу.

Если вы новичок, но очень способны, у вас скорее всего будет возможность пройти пропущенные курсы.

По тегу Имидж в блоге можно открыть все посты на эту тему.

Свои фото можно прислать на адрес [email protected] с обязательной пометкой в теме письма: «Фото для теста по имиджу”.

Обратите внимание! Присылая письмо с такой темой, вы передаёте мне права на безвозмездное использование вашего изображения, в том числе в коммерческих целях.

Фотографии я буду рассматривать до завтрашнего вечера, до 21.00 по Москве 24.10. 2022.

Нет смысла использовать фотошоп или подбирать ракурс, искажающий ваши черты. Так можно скрыть свой тип имиджа и значит полезного анализа вы не получите. Поэтому присылайте адекватные и реалистичные фотографии.

Друзья, помните прошлые тестирования? Какие воспоминания сохранились?