Московский гурман продал недвижимость в Барвихе и Сочи ради копи-лювак

Во Всероссийской ассоциации риелторов рассказали об уникальной сделке на рынке недвижимости.

Суть её заключалась в обмене элитного жилья на дорогостоящее продовольствие. По словам юриста, оформлявшего сделку, одной из сторон стал 27-летний сотрудник IT-сферы, который ради любимого деликатеса отказался от загородного дома в Барвихе и четырёхкомнатной квартиры в Сочи.

– Молодой человек, имя которого я не имею права называть по условиям сделки, очень любит особый вид кофе – копи-лювак. После введения антироссийских санкций были нарушены логистические цепочки и ввоз этого сорта в Россию прекратился, – пояснили в ассоциации. – Программиста нашёл в сети коллега из Армении, и они договорились, что за мешок кофе трейдер получит сразу два объекта элитной недвижимости.

В настоящий момент покупатель не выходит на связь, он также не обращался к риелторам за помощью в покупке недвижимости.

Копи-лювак – разновидность кофе, которая производится путём выкармливания кофейными зёрнами мусангов. Этот сорт производится в промышленных масштабах в Индонезии, Южной Индии, на Филиппинах и во Вьетнаме.

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