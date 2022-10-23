 

Московский гурман продал недвижимость в Барвихе и Сочи ради копи-лювак

23.10.2022, 15:33, Разное
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Во Всероссийской ассоциации риелторов рассказали об уникальной сделке на рынке недвижимости.

Суть её заключалась в обмене элитного жилья на дорогостоящее продовольствие. По словам юриста, оформлявшего сделку, одной из сторон стал 27-летний сотрудник IT-сферы, который ради любимого деликатеса отказался от загородного дома в Барвихе и четырёхкомнатной квартиры в Сочи.

Санкции против России– Молодой человек, имя которого я не имею права называть по условиям сделки, очень любит особый вид кофе – копи-лювак. После введения антироссийских санкций были нарушены логистические цепочки и ввоз этого сорта в Россию прекратился, – пояснили в ассоциации. – Программиста нашёл в сети коллега из Армении, и они договорились, что за мешок кофе трейдер получит сразу два объекта элитной недвижимости.

В настоящий момент покупатель не выходит на связь, он также не обращался к риелторам за помощью в покупке недвижимости.

Копи-лювак – разновидность кофе, которая производится путём выкармливания кофейными зёрнами мусангов. Этот сорт производится в промышленных масштабах в Индонезии, Южной Индии, на Филиппинах и во Вьетнаме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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